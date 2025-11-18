स्याउ र सुन्तलाको मूल्य घट्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबार स्याउ र सुन्तलाको मूल्य घटेको जनाएको छ।
- फुजी स्याउको थोक मूल्य आइतबार प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ घटेर २ सय ८५ रुपैयाँ कायम भएको छ।
- सुन्तलाको थोक मूल्य आइतबार प्रतिकिलो १० रुपैयाँ घटेर १ सय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ।
१४ मंसिर, काठमाडौं । बजारमा स्याउ र सुन्तलाको मूल्य घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि निर्धारण गरेको मूल्यसूचीले यी दुई फलफूलको मूल्य घटेको देखाएको हो ।
आज आइतबार फुजी स्याउ प्रतिकिलो थोक मूल्य औसत १५ रुपैयाँ घटेको छ । हिजो शनिबार फुजी स्याउ प्रतिकिलो ३ सय रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । आज प्रतिकिलो मूल्य २ सय ८५ रुपैयाँ कायम छ ।
यस्तै आइतबार सुन्तलाको मूल्य पनि प्रतिकिलो थोकमा औसत १० रुपैयाँ घटेको छ । हिजो शनिबार प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँमा किनबेच भएको सुन्तला आज आइतबार १ सय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
