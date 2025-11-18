किलोमा ७० रुपैयाँ बढ्यो हरियो लसुनको भाउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले हरियो लसुनको भाउ आइतबार थोकमा प्रतिकिलो ७० रुपैयाँले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
- शनिबार हरियो लसुन प्रतिकिलो १४० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो भने आइतबार २१० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ।
१४ मंसिर, काठमाडौं । बजारमा हरियो लसुनको भाउ बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हरियो लसुनको भाउ बढेको हो ।
आज आइतबार हरियो लसुनको भाउ थोकमा प्रतिकिलो औसत ७० रुपैयाँ बढेको छ ।
हिजो शनिबार हरियो लसुन प्रतिकिलो १ सय ४० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । आज आइतबार भने हरियो लसुन प्रतिकिलो २ सय १० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
