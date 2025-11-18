कसले जित्ला ‘बिग बोस १९’ को उपाधि ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भारतीय टिभी रियालिटी शो ‘बिग बोस सिजन १९’ को ग्रान्ड फिनाले केही दिनमा आयोजना हुनेछ र एकजनाले उपाधि जित्नेछन्।
- अशनूर कौरलाई शोबाट निकालिएको छ, जसले तान्या मित्तललाई शारीरिक हानि पुर्याएको आरोप छ।
- हाल सात फाइनलिस्ट छन् र टिकट टु फिनाले राउन्ड घोषणा भइसकेको छ, जहाँ पहिलो शीर्ष ५ फाइनलिस्ट छनोट हुनेछन्।
मुम्बई । चर्चित भारतीय टिभी रियालिटी शो ‘बिग बोस सिजन १९’ लगभग सकिने संघारमा छ । केही दिनमा ग्रान्ड फिनाले आयोजना हुनेछ र एकजनाले उपाधि जित्नेछन् ।
उपाधिका लागि प्रतियोगी एकापसमा भिडिरहेको देखिन्छ । घरभित्रको वातावरण तनावपूर्ण बन्दै गइरहेको छ, प्रतियोगीले आफ्नो यात्रा फलदायी बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।
निर्माता अन्तिम चरणलाई रोमाञ्चक, मनोरञ्जनात्मक र रोमाञ्चक बनाउन व्यस्त छन् । अन्सुर कौर बाहिरिएपछि ‘बिग बोसमा अहिले ७’ जना फाइनलिस्ट छन ।
ती फाइनलिस्ट हुन्- तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, अमाल मल्लिक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, मालती चाहर र शहबाज बदेशा ।
‘बिग बोस’ ले टिकट टु फिनाले राउन्डको घोषणा गरिसकेको छ, जहाँ कार्यक्रमले आफ्नो पहिलो शीर्ष ५ फाइनलिस्ट पाउनेछ । यो रोमाञ्चक कार्य पछि अर्को हप्ता मिडिया अन्तक्र्रिया हुने बताइएको छ, जहाँ प्रतियोगीले ज्वलन्त प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ ।
हरेक वर्ष जस्तै, यस सिजनको ‘बिग बोस’ मा लोकतन्त्रको विषयवस्तु छ, जसको अर्थ हो, ‘घरवालो की सरकार ।’ तर, त्यहाँ दर्शक र फ्यानभन्दा अर्को ठूलो सरकार अन्य कोही छैन ।
हरेक दिन बित्दै जाँदा दाउ बढ्दै गइरहेको छ, र आउँदै गरेको सप्ताहान्तको वारपछि सम्पूर्ण खेल परिवर्तन हुने सम्भावना छ, किनकि एक भन्दा बढी प्रतिस्पर्धी घर छोड्ने अपेक्षा गरिएको छ, र हप्ताको बीचमा पनि घरबाट निकालिने सम्भावना छ ।
हालैको ‘विकेन्ड का वार’ एपिसोडले घरभित्रको समीकरणमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो किनकि प्रतिस्पर्धी अशनूर कौरलाई कार्यक्रमबाट निकालिएको थियो । डेली सोप अभिनेत्रीले हालै एक कार्यको क्रममा सह-कलाकार तान्या मित्तललाई शारीरिक रूपमा हानि पुर्याइन्, जसको बारेमा सलमानले उनीसँग प्रश्नोत्तर गरे ।
घरबाट निकालिएपछि, अशनूरले आफ्ना साथीहरू, गौरव खन्ना वा प्रणित मोरेलाई शो जितेको हेर्न चाहेको बताएकी थिइन् ।
