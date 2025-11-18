हामी देशको हितमा केन्द्रित छौं : माधव नेपाल

१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले आफूहरू देशको हित कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
आइतबार पोखरामा आयोजित सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
उनले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उद्देश्यहरू देश जोगाउने, स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, देश हितका कामहरू गर्ने रहेको पनि बताए । आफूहरू देशभक्त नेपाली रहेको भन्दै त्यसमा गौरव गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले जुन उद्देश्यहरू राखेका छौं, जुन लक्ष्यहरू तय गरेका छौं, त्यसलाई जोगाउने, स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, र देशको हित कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । त्यसो भएको हुनाले हामी देशभक्त नेपाली हाँै भन्नेकुरामा गौरवबोध गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी कुनै विदेशी चाकडी गरेर र उनीहरूसँग लड्न गएर नहुने बताउँदै उनले नेपालको मामिलामा कसैले हस्तक्षेप गर्न नहुने र नेपालको भूमि कसैका लागि प्रयोग गर्न नदिने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए ।
‘देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी कुनै विदेशीको चाकडी गर्ने पनि होइन । उनीहरूसँग लड्न जाने पनि होइन । हाम्रो मामिलामा कसैले हस्तक्षेप नगरोस् । नेपालको भूमि कसैका लागि प्रयोग गर्ने काम नगरोस्,’ उनले भने ।
सहसंयोजक नेपालले पोखरा पर्यटनको निम्ति उर्वर भूमि भएको बताए ।
