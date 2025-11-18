आरआरका पूर्वसभापति शाही कालीकोटबाट प्रतिनिधि चयन

१४ मंसिर, कालीकोट । नेकपा एमाले कालिकोटमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन निर्विरोध भएको छ ।
नेताहरूबीच चलेको लामो छलफल पछि सबै प्रतिनिधि चयन गरिएको हो । निर्विरोध प्रतिनिधि चयन गर्दा वरिष्ठता, राष्ट्रिय प्रभाव र सम्भावित उम्मेद्वारहरुलाई प्राथमिकता दिइएको नेताहरूले बताएका छन् ।
यसरी निर्विरोध गर्दा रत्नराज्य क्याम्पस (आरआर) का पूर्वसभापति तपेन्द्रजंग शाही सहित नेताहरु तुलाराज मल्ल, कुर्मराज शाही र दयाराम सिमखडा खुलातर्फबाट प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।
४० वर्षको युवामा टेकबहादुर बोगटी निर्विरोध भएका छन् । महिलातर्फ सुभद्रा सिंह र जलशा बुढा चयन भइन् । दलिततर्फ व्यासी तिरुवा र गोमा नेपाली निर्विरोध प्रतिनिधि बनेकी छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4