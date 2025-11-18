+
देशभर थपिए १६८ मतदानस्थल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १८:३३

१४ मंसिर, काठमाडौं । देशभर १ सय ६८ वटा मतदानस्थलहरू थप गरिएको छ । आयोगले आइतबार विभिन्न ९३ वटा मतदानस्थल खारेज पनि गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, मतदातालाई अपायक परेका, जिर्ण भएका वा प्रयोगमा नरहेका ९३ वटा मतदानस्थलहरू खारेज गरिएको हो ।

यो सँगै साविक कायम १०८९२ मतदानस्थलमा खुद ७५ मतदानस्थल थप हुन गई देशभर १०९६७ मतदानस्थल कायम गरिएको छ ।

मतदानस्थल पुनरावलोकन गर्ने क्रममा मतदान स्थलको नाम, ठेगानामा रहेको त्रुटि सच्याउने, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा आँशिक वा सबै मतदातालाई स्थानान्तरण गर्ने,  मतदातालाई साविककै अर्को मतदानस्थलमा समायोजन गर्ने लगायतका कार्यहरू सम्पन्न गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

मतदानस्थल
