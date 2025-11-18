सडकमा आउन बाध्य नपारियोस् : डीपी अर्याल

१४ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले रवि लामिछाने र परिवर्तनका पक्षधरहरूलाई नजरअन्दाज नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई रास्वपाले पूर्णरुपमा सहयोग गरिरहेको भएपनि सरकारले सोअनुसारको व्यवहार गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
‘हामीले यो सरकारलाई चुनाव गराउनको लागि आवश्यक टेको लगाइरहेका छौँ । तर यो सरकारले पनि रवि लामिछाने वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि अथवा परिवर्तनका पक्षधरमाथि यो सरकारले पनि नजरअन्दाज गर्यो भने आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बलियो भएको छ, अबको दिनमा अझै ठूलो बन्नेछ । हामीलाई सडकमा आउन बाध्य नपारियोस्,’ उनले भने ।
निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोगका लागि समेत सबै राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरे ।
‘यो सरकारलाई शंकाको सुविधा दिँदै शान्तीपूर्ण तरिकाको चेतावनी पनि हो । यो सरकारले आफ्नो म्याण्डेडमा बसेर समयमै निर्वाचन गराओस् । राजनीतिक दलहरूलाई हामीले आह्वान गरिरहेका पनि छौं,’ उनले भने, ‘दलहरूले शान्ती, भयरहित र निश्पक्ष रुपमा निर्वाचन गराउनको लागि सबै राजनीतिक दलहरूले पनि काम गर्नुपर्नेछ ।’
