विदेशी खेलाडी लयमा देखिँदा काठमान्डु प्लेअफ‌ नजिक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमान्डु गोर्खाजले नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेटमा लगातार चौथो जित हासिल गरी प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ।
- विदेशी खेलाडीहरूको उत्कृष्ट प्रदर्शनले काठमान्डु गोर्खाजलाई कर्णाली याक्समाथि ५ विकेटले जित दिलाएको छ।
- कर्णाली याक्सको प्लेअफ सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ र बाँकी खेल जित्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
१४ मंसिर, काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल क्रिकेटको पहिलो संस्करणमा नेट रनरेटका कारण प्लेअफ पुग्नबाट वञ्चित भएको काठमान्डु गोर्खाज दोस्रो संस्करणमा भने नेटरनरेट पनि बलियो बनाएर प्लेअफको नजिक पुगेको छ ।
गत संस्करण नेट रनरेटमा पछाडि परेकाले यसपटक नेटरनरेटमा भर पर्ने अवस्था सिर्जना हुनै नदिने किसिमले काठमान्डु गोर्खाजले नेटरनरेटमा पनि ध्यान पुर्याउनुका साथै पर्याप्त जितकै साथमा प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना बलियो देखिएको हो ।
विशेषगरी विदेशी खेलाडी लयमा देखिँदा काठमान्डु गोर्खाजले चौथो जित हासिल गरेर यस संस्करणको प्लेअफमा स्थान बनाउने लगभग निश्चित देखिएको हो । आइतबार भएको खेलमा कर्णाली याक्सलाई ५ विकेटले पराजित गर्दै काठमान्डु गोर्खाजले लगातार तेस्रो अनि समग्रमा चौथो जित हासिल गरेको हो ।
पहिलो खेलमा साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्सलाई हराएर विजयी सुरुवात गरेको काठमान्डु त्यसपछिका दुई खेलमा पराजित भयो । तर त्यसयता भने लगातार तेस्रो जित निकालेर प्लेअफ खेल्ने संकेत दिएको हो ।
आजको जितपछि काठमान्डुको ६ खेलमा ८ अंक भएको छ र दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । ५ खेलमा १ खेल मात्र जितेको कर्णालीको भने आजको हारपछि प्लेअफ सम्भावना थप कमजोर बनेको छ र अब आफूले बाँकी खेल जितेर अन्य नतिजामा पनि भर पर्नु पर्ने हुन्छ ।
विदेशी खेलाडीको लय
काठमान्डु गोर्खाजको जितमा विदेशी खेलाडीको प्रदर्शन महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । उनीहरू पनि लयमा देखिँदा काठमान्डु गोर्खाजले लगातार तेस्रो खेल जित्दै प्लेअफको नजिक पुगेको हो ।
आइतबार काठमान्डुको जितमा चारजना विदेशी खेलाडीको प्रदर्शन राम्रो रह्यो । टस हारेर पहिले बलिङ गरेको काठमान्डुले कर्णालीलाई १४९ रनको योगफलमा रोकेको थियो ।
१५० रनको लक्ष्य पछ्याउन जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको काठमान्डुका लागि विदेशी खेलाडीले नै रन बनाए । ओपनर बेन चार्ल्सवर्थले २१ बलमा २ चौका र ३ छक्कासहित ३४ रन बनाएर राम्रो सुरुवात दिलाए ।
त्यसपछि जेरार्ड एरासमसले ३३ बलमा २ चौका र २ छक्कासहित अविजित ४३ रनको पारी खेले । एरासमससँगै जोन सिम्पसनले २१ बलमा ४ चौका र २ छक्कासहित ४१ रन बनाएर साथ दिए । मिलिन्द कुमारले १५ रन बनाए ।
आजको रन चेजमा विदेशी खेलाडीले नै शीर्ष भूमिका खेले भन्दा फरक पर्दैन । यसअघि पनि काठमान्डुका लागि विदेशी खेलाडीहरूको लय राम्रो देखिएको छ ।
काठमान्डुका लागि सर्वाधिक रन बनाउने शीर्ष ५ खेलाडीमध्ये ४ खेलाडी विदेशी नै छन् । जोन सिम्पसन, बेन चार्ल्सवर्थ र मिलिन्द कुमार सबैभन्दा धेरै रन बनाउने खेलाडी हुन् ।
आजको खेलपछि कुरा गर्दै जोन सिम्पसनले आजको जित टिमले डिजर्भ गर्ने बताए । ‘आजको जितले धेरै उत्साहित भएका छौं, १५० रन चुनौतीपूर्ण नै हुन सक्थ्यो तर एरासमसको साथले हामीले साझेदारी बनाउन सक्यौं र जित हासिल गर्यौं’ उनले भने ।
जेरार्ड एरासमसले आज काठमान्डुका लागि सिजनको अन्तिम खेल खेलेका थिए । उनी अब यूएईमा आईएल टी-२० खेल्न जानेछन् । उनले जाँदाजाँदै टोलीलाई खेल जिताएर गएका छन् । उनी ‘प्लेयर अफ द म्याच’ समेत घोषित भए ।
एरासमसले खेलपछि कुरा गर्दै टोलीलाई जित दिलाउन पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । ‘समर्थक र टिमका लागि खेल जिताउन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ, भाग्यशाली ठानेको छु जाँदाजाँदै राम्रो प्रदर्शन गरेर योगदान दिन पाएकोमा’ एरासमसले भने । उनले प्रतियोगिता छाडेर जाने मन नहुँदा नहुँदै पनि जानुपर्ने बाध्यता भएको र प्रतियोगिता आफूले मिस गर्ने बताए ।
काठमान्डुले विदेशी पेस बलरलाई भने अनुबन्ध गरेको छैन । काठमान्डुका ६ जना विदेशी खेलाडीमध्ये ३ जना ब्याटर हुन् भने ३ जना ब्याटिङसँगै पार्ट टाइम स्पीन गर्ने खेलाडी हुन् ।
लयमा देखिएका एरासमस टिममा नहुँदा केही चुनौती भने अब काठमान्डुलाई थपिने छ । उनको स्थानमा काठमान्डुले अर्को कोही ल्याउँछ वा भएकै खेलाडीलाई प्रयोग गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
कर्णालीलाई कठिन
काठमान्डु गोर्खाजसँग आइतबार पराजित भएपछि कर्णाली याक्सको भने प्लेअफ सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । आइतबारको खेलमा पनि ब्याटिङमा ठीकठाक प्रदर्शनका बाबजुद बलिङ र फिल्डिङमा फितलो प्रदर्शन हुँदा कर्णालीले खेल जित्न सकेन ।
कर्णालीका कप्तान सोमपालले ३ ओभरमा ३५ रन खर्चिए भने अर्का पेस बलर नन्दन यादवले ३ विकेट लिएपनि ४ ओभरमा ३५ रन खर्चे । पार्ट टाइम स्पीनर विलियम बोसिस्टोले ३ ओभरमा २८ रन खर्चिए ।
पेस बलर र पार्ट टाइम स्पीनरले नै अधिकांश रन खर्चिएपछि अन्य बलरहरू बढी दबाबमा परेका थिए । कर्णाली त्यसपछि खेलमा फर्कन सकेन ।
खेलपछि कुरा गर्दै कर्णालीका अलराउन्डर गुल्शन झाले राम्रो क्रिकेट खेल्दाखेल्दै पनि नतिजा टिमको पक्षमा नआएको बताए । ‘हामी राम्रो क्रिकेट खेलिरहेका छौं, तर हरेक ओभरमा सानो सानो मोमेन्टहरू लूज गरेका छौं त्यसकारण रिजल्ट हाम्रो फेभरमा आएको छैन’ उनले भने ।
गुल्शनले प्लेअफ छनोटबारे केही नसोचेको र म्याच बाइ म्याच सोचिरहेको बताए । ‘हामीले धेरै अगाडिको बारेमा त्यस्तो धेरै सोचेका छैनौं, अझै पनि २ खेल बाँकी छ हामी दुवै खेल जित्ने छौं’ गुल्शनले थपे ।
कर्णालीले यसअघि विराटनगर किङ्ससँग अन्तिम ओभरमा पुगेर हार बेहोरेको थियो । त्यसबेला पनि बलिङ र फिल्डिङ फितलो देखिएको थियो । गुल्शनले उक्त खेल हार्यौं भनेर अझै विश्वास नलागेको बताए ।
‘त्यो त हार्ने म्याच नै थिएन, टी-२० क्रिकेटमा जस्तो नतिजा पनि हुनसक्छ। त्यो खेल हार्न नहुने खेल थियो, तर सबै खेल महत्वपूर्ण नै हुन्छ । हामीले थोरै थोरै मोमेन्टहरूमा मिसआउट गरिरहेका छौं’ गुल्शनले उक्त खेल सम्झँदै भने ।
प्रतिक्रिया 4