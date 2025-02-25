गुल्सनको आक्रामक ब्याटिङमा कर्णालीले काठमान्डुलाई दियो १५० रनको लक्ष्य

१४ मंसिर, काठमाडौं । गुल्सन झाले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै अविजित ४९ रन बनाएपछि कर्णाली याक्सले सिद्धार्थ बैँक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)मा काठमान्डु गोर्खाजलाई १५० रनको लक्ष्य दिएको छ ।
कीर्तिपुरस्थित टीयू अन्तर्राष्ट्रियम मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १४९ रन बनाएको हो ।
कर्णालीका लागि सातौं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका गुल्सनले २२ बल खेल्दै ६ चौका र ३ छक्का प्रहार गर्दै अविजित ४९ रन जोडे ।
अन्तिम ३ बल नन्दन यादवले खेल्दा गुल्सन अर्धशतक जोड्नबाट बन्चित भए ।
यस्तै पवन सराफले २८ बल खेल्दै २ चौका र २ छक्का मद्दतमा ३५ र मार्क वाटले २५ बलमा ३० रन जोडे ।
गुल्सन र दीपक डुम्रेले सातौं विकेटका लागि ५५ रनको साझेदारी गरेका थिए । कर्णाली १५ ओभरमा ९१/६ को अवस्थामा थियो । त्यसपछि कर्णालीले अन्तिम ५ ओभरमा ५८ रन जोडेको हो ।
बलिङमा काठमान्डुका रासिद खानले २ तथा कप्तान करण केसी, मिलिन्द कुमार र सन्तोष यादवले समान एक/एक विकेट लिए ।
