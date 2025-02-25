गिरोनासँग रियल मड्रिडको बराबरी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१५ मंसिर, काठमाडौं । स्पेनिस लालिगा फुटबलमा रियल मड्रिडले गिरोनासँग बराबरी खेलेको छ । गिरोनाको घरेलु मैदानमा भएको खेल १-१ गोलको बराबरीमा सकिएको हो ।
खेलको ४५औं मिनेटमा एजेडिन ओनाहीले गोल गर्दै गिरोनालाई अग्रता दिलाएका थिए । ६७औं मिनेटमा किलियन एमबाप्पेले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए ।
खेलमा त्यसपछि कुनै गोल भएनन् । बराबरीपछि रियल १४ खेलमा ३३ अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा छ । शीर्षस्थानमा रहेको बार्सिलोनाको समान खेलमा ३४ अंक छ ।
अघिल्लो दिन भएको खेलमा बार्सिलोनाले अलाभेसलाई हराउँदै शीर्षस्थानमा उक्लिएको थियो। रियलको बराबरीपछि बार्सिलोना कम्तीमा यो सातालाई शीर्षमा कायमै रहनेछ।
