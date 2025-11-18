नगद कारोबारको सीमा घटाइयो, ५ लाखमाथि अनिवार्य बैंकमार्फत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले एक पटकमा ५ लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा माथिको सेवा, वस्तुको खरिद बिक्री अनिवार्य वित्तीय संस्था वा बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्ने सीमा तोकेको छ।
- मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार नगद कारोबारको सीमा १० लाखबाट घटाएर ५ लाख रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको छ।
- सरकारले औपचारिक प्रणालीलाई बढावा दिन र पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि नगद कारोबारको सीमा तोक्ने गरेको छ।
१५ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले नगद कारोबारको सीमा घटाएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक पटकमा ५ लाख वा सो भन्दा माथिको सेवा, वस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्ने गरी सीमा तोकेको छ।
यसअघि यस्तो सीमा १० लाख रुपैयाँ बराबर थियो । औपचारिक प्रणालीलाई बढावा दिन र पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि सरकारले यसरी नगद कारोबारको सीमा तोक्ने गर्छ।
