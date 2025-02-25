चितवन राइनोजको ‘फूड पार्टनर’ मा मुस्ताङ राइस

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को फ्रेन्चाइज टिम चितवन राइनोजले मुस्ताङ राइसलाई आधिकारिक फूड पार्टनरको रुपमा जोडेको छ ।
एनपीएलको दोस्रो सिजनका लागि चितवन राईनोजले मुस्ताङ राईससँग फुड पार्टनरको रुपमा सहकार्य गरेको हो । चितवन राइनोज बागमती प्रदेशको चितवन शहरलाई प्रतिनिधित्व गर्दै एनपीएल खेलिरहेको छ ।
चितवनबाट उत्पादन हुदै आएको मुस्ताङ राइस नेपालको प्रिमियम राइसको रुपमा स्थापित ब्राण्ड हो । चितवन राइनोजका अध्यक्ष आयुष न्यौपानेले मुस्ताङ राइससँगको सहकार्यले टिमको योजना र लक्ष्यमा उत्साह थप्ने बताए ।
यसैगरी मुस्ताङ राइसका निर्देशक किरण न्यौपानेले चितवनको गौरव बढाउने टिमसँग जोडिन पाउनु गर्वको विषय रहेको बताए ।
कुशल मल्लको कप्तानीमा रहेको चितवन राइनोज एनपीएलगको दोस्रो सिजनको लिग तालिकामा चौथो स्थानमा छ ।
चितवनले चार खेल खेल्दा दुईमा जित र दुईमा हारको नतिजा निकालेको छ ।
