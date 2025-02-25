त्रिदेशीय महिला फुटबल : नेपालले चाइनिज ताइपेइसँग खेल्दै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१६ मंसिर, काठमाडौं । इन्डोनेसियामा जारी त्रिदेशीय महिला फुटबलमा नेपालले आज चाइनिज ताइपेइसँग खेल्दै छ ।
खेल नेपाली समय अनुसार साँझ ६:१५ बजे सुरु हुनेछ ।
नेपाल पहिलो खेलमा इन्डोनेसियासँग २-१ ले पराजित भएको थियो भने चाइनिज ताइपेइले इन्डोनेसियालाई ५-० ले पराजित गरेको थियो ।
फिफा महिला वरियतामा नेपाल ८९औं स्थानमा छ भने चाइनिज ताइपेइ ४२औं स्थानमा छ ।
