+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

पोखरा एभेन्जर्स 2025

201/2 (20)
कर्णाली याक्स 2025 va पोखरा एभेन्जर्स 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

95/3(9.6)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

६० बलमा १०७ रन आवश्यक

पोखरा एभेन्जर्स 2025

201/2(20)
vs

कर्णाली याक्स 2025

95/3(9.6)
WC Series
पोखरा एभेन्जर्स 2025
201/2 (20)
VS
६० बलमा १०७ रन आवश्यक
कर्णाली याक्स 2025
95/3 (9.6)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

फिल्म ‘पीआर’ को ट्रेलर : अस्ट्रेलियाली सपना र संघर्षको कथा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १६ गते १८:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शोभित बस्नेत निर्देशित फिल्म ‘पीआर : पर्मानेन्ट रिसेडन्ट’ को ३ मिनेट लामो ट्रेलर मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ।
  • फिल्ममा अस्ट्रेलिया पुगेका नेपाली विद्यार्थीको ऋणधन गरेर सपना पूरा गर्ने संघर्ष र देशप्रेम समेटिएको छ।
  • ‘पीआर’ फिल्म २६ मंसिरमा प्रदर्शन हुने तयारीमा छ र यसमा सुरज पौडेल, विनिता कार्की लगायत कलाकारको अभिनय छ।

काठमाडौं । शोभित बस्नेत निर्देशित फिल्म ‘पीआर : पर्मानेन्ट रिसेडन्ट’ को ट्रेलर रिलिज भएको छ । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ३ मिनेट लामो ट्रेलर सार्वजनिक गरियो ।

वैदेशिक अध्ययनको लागि अस्ट्रेलिया पुगेका नेपाली विद्यार्थीको संघर्षको कथावस्तुमा फिल्म बनेको छ । ऋणधन गरेर त्यहाँ पुगेका नेपालीले सपना पूरा गर्न गर्नुपर्ने संघर्षमा फिल्म आधारित छ ।

देशप्रेम पनि फिल्ममा समेटिएको छ । फिल्म प्रवर्धनको लागि कलाकार सुरज पौडेल र विनिता कार्की काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

उनीहरुको मुख्य भूमिका रहेको फिल्ममा राजन कुवँर, पूजा चौधरी, आश्मा अधिकारी मस्तानी, विमला खत्री, गणेश बुढाथोकी, म्याक्स कृष्ण थापा र नवीन घायलको अभिनय छ ।

सलोन सलिना फिल्म्सको ब्यानरमा बनेको फिल्मको प्रस्तुतकर्तामा रञ्जित साह र सन्तोष तिवारीको छ । लक्ष्मण सापकोटा र प्रदीप दाहालले लगानी गरेका छन् ।

‘पीआर’ २६ मंसिर (१२ डिसेम्बर) मा प्रदर्शन तयारीमा छ ।

पीआर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित