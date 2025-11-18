उमेरहदका कारण अखिलबाट बिदा भएका धिताल एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि

१६ मंसिर, काठमाडौं । अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीका निर्वतमान सचिव सन्जिब धिताल नेशनल भोलिन्टियर फोर्सबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भएका छन । अनेरास्ववियुको २४ औ राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि ३२ वर्षे उमेरहद लगाइएपछि महासचिवका दाबेदार धिताल विद्यार्थी राजनीतिबाट बाहिरिएका थिए ।
त्यसपछि पार्टी राजनीतिमा लागेका धिताललाई एमालेले मङ्सिर ५ गते गठन गरेको नेशनल भोलिन्टियर फोर्सको केन्द्रीय कमाण्डको सेक्रेटेरिएट कमाण्डरको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
एमालेको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि उनी फोर्सबाटै प्रतिनिधि चुनिएका हुन् ।
सिन्धुपाल्चोक स्थायी घर भएका धितालले २०६५ सालबाट त्रिचन्द्र कलेजबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका थिए ।
उनी अखिलको त्रिचन्द्रको अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय कमिटी सदस्य, सचिवालय सदस्य हुदै काठमाडौंमा सम्पन्न २३ औ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सचिवमा निर्वाचित भएका थिए ।
उनी विद्यार्थी राजनीतिको बेलादेखि नै ओली समूहमा रहेर काम गर्दै आएका छन् ।
