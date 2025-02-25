टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम बन्दा सपना साकार भयो : परेश लोहनी

१७ मंसिर, काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को दोस्रो संस्करणमा आज एक खेल हुँदैछ । आज विराटनगर किंग्स लुम्बिनी लायन्सबीच खेल हुँदैछ ।
खेल कीर्तिपुरस्थित टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा अपरान्ह ४ बजे सुरु हुनेछ । फाफ डु प्लेसीको आगमनपछि विराटनगरको चर्चा बढी छ ।
यश सिजन ५ मध्ये ४ खेल जितेको विराटनगर ८ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ र आजको खेलमा विजयी भए प्लेखफ पुग्ने दोस्रो टिम बन्नेछ ।
सुदूरपश्तिम रोयल्सले प्लेअफमा स्थान पक्का गरिसकेको छ । अर्कोतर्फ लुम्बिनी ५ खेलमा २ खेल जित्दै ४ अंक जोडेर छैटौं । स्थानमा छ ।
लुम्बिनीलाई पनि प्लेअफ सम्भावना कायम राख्न आजको खेलमा विराटनगरलाई हराउनुपर्नेछ ।
एनपीएलको विषयमा कुरा गर्न सिद्धार्थ बैँक ओके एनपीएल बजमा आज नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान परेश लोहनी उपस्थित भएका छन्
अंकतालिका रमाईलो बनाउन लुम्बिनीले जित्नुपर्ने लोहनीले बताए ।
लोहनीले फ्लडलाईटमुनी भईरहेको एनपीएल, स्टेडियममा खेल्दाको माहोल, नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन लगायत विभिन्न विषयमा कुरा गरका छन् ।
