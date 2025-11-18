+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

123/4 (15.6)
चितवन राइनोज 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

चितवन राइनोज 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

123/4(15.6)
vs

चितवन राइनोज 2025

0/0
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
123/4 (15.6)
VS
चितवन राइनोज 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

सय भारुभन्दा ठूला दरका नोट लैजान-ल्याउन पाइने, २५ हजारको सीमा

आरबीआईले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन नियमावली २०१५ संशोधन गर्दै ठूला दरका नोट पनि नेपाल भारत ल्याउन/लैजान पाउने व्यवस्था गरेको हो । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १८ गते १७:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आरबीआईले १ सयभन्दा ठूला भारतीय नोट नेपाल ल्याउन र लैजान पाउने व्यवस्था गरेको छ।
  • १ सय भारुसम्मका नोटमा कुनै सीमा नहुँदा, १ सयभन्दा माथिका नोट २५ हजार भारुसम्म ल्याउन पाइने व्यवस्था छ।
  • ठूला दरका नोट यात्रा गर्नेले बोकेर ल्याउन पाउने तर पठाउन नपाउने व्यवस्था आरबीआईले गरेको छ।

१८ मंसिर, काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले १ सयभन्दा ठूला दरका भारतीय नोट नेपाल ल्याउन र लैजान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

आरबीआईले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन नियमावली २०१५ संशोधन गर्दै ठूला दरका नोट पनि नेपाल भारत ल्याउन/लैजान पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

आरबीआईले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार १ सय भारुसम्मका नोटमा जतिसुकै रकम पनि भारत भित्र्याउन वा भारतबाट नेपाल ल्याउन पाइने व्यवस्था छ । यसमा कुनै सीमा तोकिएको छैन ।

तर, १ सयभन्दा माथिका नोटका हकमा भने २५ हजार भारुसम्म भारतबाट नेपाल ल्याउन वा लैजान पाइने व्यवस्था आरबीआईले गरेको छ ।

ठूला दरका भारतीय नोट यात्रा गर्नेले नै बोकेर ल्याउन पाउने तर पठाउन भने नपाउने व्यवस्था पनि आरबीआईले गरेको छ ।

यसभन्दा अघि ठूला दरका भारतीय नोट नेपाल ल्याउन पाइए पनि नेपालबाट भारतमा लैजान पाउने व्यवस्था थिएन ।

भारतले सन् २०१६ मा ठूला दरका भारु नोटबन्दी गरेको थियो । त्यसपछि ठूला दरका नोट नेपाल ल्याउन/लैजान बन्देज थियो । नेपालले पनि यहाँ रहेका ठूला दरका भारु सटही नदिएपछि नेपालले पनि १ सयभन्दा बढीका भारु चलनचल्तीमा बन्देज लगाएको थियो ।

भारतले लगाएको बन्देज खुलाए पनि नेपालका तर्फबाट भने निर्णय हुन बाँकी छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेर नेपालमा ठूला दरका भारु पनि चलनचल्तीमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले बताए ।

‘भारतले नोटबन्दीपछि लगाएको प्रतिबन्ध विदेशी विनिमय व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेर खुलाएको छ,’ पौडेलले भने, ‘भारतले खुला गर्‍यो भन्दैमा चलनचल्तीमा आउने होइन, त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

खुला सीमा तथा व्यापारमा भारतसँगको निर्भरतासँगै दुवैतर्फ लान र ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको समयमा नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिई प्रतिबन्ध खुलाउने तर्फ जानु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

२०१६ मा भारतले नोटबन्दी गर्दा नेपालमा रहेका ठूला दरका भारु सटही दिएन अर्थात् फिर्ता लिएन । त्यो समयमा बंैंकिङ प्रणालीमा मात्र ५ करोड भारु थियो । त्यो नोट साट्नका लागि अझै पनि पहल भई नै रहेको पौडेलले बताए ।

‘भारतले नोटबन्दी गरेका बेला नेपालमा रहेको भारु नसाटिएको विषयले अहिले ती नोट नेपालमा चलाउनबाट रोक्न हुँदैन,’ पौडेलले भने, ‘ल्याउन पाउने तर फिर्ता लान नपाउने भन्दा नेपाली नोटलाई विस्थापित गर्न सक्ने भएकाले नेपालको असहमति थियो तर उताबाट ल्याउन पनि पाइने, यताबाट लान पनि पाइने हो भने हामीले अनुमति दिनुपर्छ ।’

अहिले आरबीआईले नेपालको माग अनुसार नै नीतिगत व्यवस्था गरेकाले त्यो सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तो व्यवस्था नेपाल र भुटानका नागरिकका लागि मात्रै गरेको आरबीआईले पारित गरेको नियमावलीमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उक्त विनियमावलीले नेपाली रुपैयाँ जति पनि भारतमा बोकेर जान पाइने व्यवस्था आरबीआईले गरेको छ । तर, नेपाली नागरिकले विदेश जाँदा ५ हजार नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी लिएर जान नपाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

ठूला दरका भारु नोट नेपालमा चलनचल्तीमा प्रतिबन्ध गर्दा दुवै देशका पर्यटक तथा व्यवसायीले समस्या भोगिरहेका छन् ।

आरबीआई नेपाल राष्ट्र बैंक भारु नोटबन्दी सय भारु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित