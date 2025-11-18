यी हुन् धादिङको चालिसे दुर्घटनाका ३५ घाइते (नामावली)

२० मंसिर, धादिङ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका–६ चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते भएका छन् ।
सात वटा सवारीसाधन आपसमा ठोक्किएर भएको दुर्घटनामा चार वटा सवारीसाधनका ३५ जना घाइते भएका हुन् ।
दुर्घटनामा परेका सबैको स्थानीय अस्पताल र काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश दाहालले जानकारी दिए ।
काठमाडौंबाट गजुरी जाँदै गरेको बा प्र००१ क ००११ नम्बरको स्कुल बस, एनएल ०१ बिए ४६५४ नम्बरको गाडी (डिब्बा), ना ४ ख ७१५ नम्बरको ट्रक, लु ९५ प ३०७ नम्बरको मोटरसाइकल, जिजे ०३ ए के ३२३१ नम्बरको बस र काठमाडौं जाँदै गरेको ग १ ख ८५५१ नम्बरको बस, बा १ प ९१७ नम्बरको पर्यटक बस दुर्घटनामा परेको थिए ।
घाइते हुनेमा अधिकांश स्कुल बसमा सवार विद्यार्थी रहेका छन् ।
चितवनको स्कुल बसमा सवार २५ जना, गोरखाबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको बसमा सवार आठ जना, मोटरसाइकलमा सवार एक जना र डिब्बा गाडीमा सवार एक जना घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
यी हुन् घाइतेहरू :
१) गोरखा पालुङटार न.पा–४ बस्ने वर्ष ५१ को बिनोद पोकुरेल ।
२) गोरखा पालुङटार न.पा–३ बस्ने वर्ष ३३ की मिना पनेरुक ।
३) गोरखा पालुङटार न.पा–१ बस्ने वर्ष ६९ की ईन्द्र कुमारी देवकोटा ।
४) काठामाण्डौ पुरानो गुजेश्वरी नगरपालिका–४ बस्ने वर्ष ६५ को सिता गजुरेल ।
५) लम्जुङ राईनिस न.पा–१ बस्ने वर्ष ४० को अजय घिमिरे ।
६) लम्जुङ राईनिस न.पा–१ बस्ने निजकै श्रीमती बर्ष ४० की सुर्य घिमिरे ।
७) लम्जुङ राईनिस न.पा–१ निजकै छोरा वर्ष १५ को कुशल घिमिरे ।
८)बा.प्र.०६–००१ ग ००११ नं को बस चालक चितवन कालिका न.पा–६ बस्ने वर्ष ४२ को उदय बहादुर थापा ।
९) चितवन कालिका न.पा–६ बस्ने बर्ष १६ को सुवित थिङ साईवावा ।
१०) चितवन कालिका न.पा–६ बस्ने वर्ष १५ की कबिता सिङ ।
११) चितवन कालिका न.पा–६ बस्ने वर्ष १६ को यमवि श्रेष्ठ ।
१२) चितवन कालिका न.पा–६ बस्ने वर्ष १५ को रमित परियार ।
१३) चितवन कालिका न.पा–६ बस्ने वर्ष १६ को समिर मगर टाउको ।
१४) चितवन कालिका न.पा–६ वर्ष १५ को ईस्माईल थिङ ।
१५) चितवन कालिका न.पा–६ बस्ने वर्ष ३२ की कमला लामिछाने ।
१६) चितवन कालिका न.पा–६ बस्ने वर्ष १३ को सचिन गुरुङ ।
१७) चितवन कालिका न.पा–६ वर्ष २३ को शिव लामिछाने ।
१८) चितवन कालिका न.पा–६ बस्ने वर्ष १६ को आस्विन प्रजा ।
१९) चितवन कालिका न.पा–६ बस्ने वर्ष १६ कि राधिका चेपाङ ।
२०) चितवन कालिका न.पा–६ बस्ने वर्ष १६ को मिलन तामाङ ।
२१) चितवन कालिका न.पा– ७ बस्ने वर्ष ७ की कशिस तामाङ ।
२२) चितवन कालिका न.पा–३ बस्ने वर्ष १८ को सन्तोस प्रजा ।
२३) चितवन कालिका न.पा–६ बस्ने वर्ष १५ को बिराज तामाङ ।
२४) चितवन कालिका न.पा–७ बस्ने बर्ष १२ को जयराम अर्याल ।
२५) चितवन कालिका न.पा–६ बस्ने वर्ष १७ को निशान गुरुङ ।
२६) चितवन कालिका न.पा–६ बस्ने वर्ष १६ को समिर परियार ।
२७) चितवन कालिका न.पा–३ बस्ने वर्ष १६ को जसमिन श्रेष्ठ ।
२८) चितवन कालिका न.पा–२ बस्ने वर्ष २० कमल गुरा ।
२९) चितवन कालिका न.पा–७ बस्ने वर्ष १६ की रबिना सुनार ।
३०) चितवन ईच्छाकामना गा.पा–७ बस्ने वर्ष १८ की प्रतिमा मगर ।
३१) चितवन ईच्छाकामना गा.पा–७ बस्ने वर्ष १४ को आयुब बि.क ।
३२) चितवन ईच्छाकामना गा.पा–७ बस्ने वर्ष १५ की बिमला तामाङ ।
३३) लु.९५ प ३०७ नं. मो.सा. चालक धादिङ थाक्रे गा.पा–६ महादेववेशि बस्ने वर्ष ५९ को सेख खलि एस ।
३४) ल्ी०१ब्द्य४६५४ नं. को डिब्बा गाडि चालक नाम थर नखुलेको अं. ३०/३५ वर्षीय (ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत)
३५) ग १ ख ८५५१ नं. को बस चालक गोरखा पालुङटार न.पा–३ बस्ने वर्ष ४४ को राजु कार्की ।
