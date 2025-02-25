सिटीको जित, आर्सनलको हार अनि चेल्सीको बराबरी

२१ मंसिर, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत गएराति भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले सन्डरल्यान्डमाथि ३-० को जित हासिल गरेको छ ।
घरेलु मैदान इतिहाद स्टेडियममा भएको खेलमा सिटीको जितमा रुबेन डियास, जोस्को भार्डियल र फिल फोडेनले एक-एक गोल गरे ।
खेलको ३१औं मिनेटमा डियासले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । ३५औं मिनेटमा भार्डियलले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे ।
दोस्रो हाफको ६५औं मिनेटमा फोडेनले गोल गर्दै ३-० को जित पक्का गरे ।
खेल सकिनै लाग्दा सन्डरल्यान्डका लुक ओ’निनले रातो कार्ड पाएका थिए ।
जितपछि म्यान्चेस्टर सिटी १५ खेलमा ३१ अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा छ । शीर्षस्थानको आर्सनल पराजित भएपछि अंकदूरी पनि घटेको छ । सन्डरल्यान्डको १५ खेलमा २३ अंक छ ।
गएराति नै भएको खेलमा आर्सनल इस्टन भिल्लासँग २-१ गोलअन्तरले पराजित भयो ।
घरेलु मैदानमा भएको खेलमा भिल्लाको जितमा म्याटी क्यास र एमी बुन्डियाले १-१ गोल गरे । आर्सनलका लियान्द्रो ट्रोसार्डले एक गोल फर्काए ।
३६औं मिनेटमा क्यासले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । ५२औं मिनेटमा ट्रोसार्डले बराबरी गोल गरे ।
खेलको इन्जुरी समयको पाँचौं मिनेटमा बुन्डियाले गोल गरेपछि भिल्ला विजयी भयो ।
जितपछि तेस्रो स्थानको एस्टन भिल्लाको १५ खेलमा ३० अंक भएको छ । शीर्षस्थानको आर्सनलको ३३ अंक छ ।
गएरातिको अर्को खेलमा चेल्सीले बर्नमाउथसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको छ ।
बराबरीपछि १५ खेलमा २५ अंक भएको चेल्सी चौथो स्थानमा छ । बर्नमाउथ २० अंकसहित १३औं स्थानमा छ ।
यस्तै टोटनहमले ब्रेन्टफोर्डलाई २-० ले हराएको छ ।
