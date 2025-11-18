‘बिग बोस १९’ को फिनाले आज, कसले जित्ला ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
मुम्बई । सलमान खानले होस्ट गर्ने चर्चित भारतीय टिभी रियालिटी शो ‘बिग बोस १९’ ले आज विजेता पाउँदैछ । कलर्स टिभीमा प्रसारण हुने शो नेपाली दर्शकमाझ पनि चर्चित छ ।
आइतबार राती सलमानले विजेताको नाम घोषणा गर्नेछन् । नेपाली दर्शकले कलर्स टिभीमा राती १० बजेर ४५ मिनेटदेखि ग्रान्ड फिनाले हेर्न पाउनेछन् भने ओटीटी दर्शकले जियो सिनेमा र डिज्नी लाइभमा हेर्न पाउनेछन् ।
उपाधिका लागि ५ जना फाइनलिस्ट प्रतिस्पर्धामा छन् । गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट र प्रणित मोरे प्रतिस्पर्धी छन् ।
२४ अगस्ट, २०२५ देखि सुरु शोको यो सिजनमा १८ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । फिनालेमा नृत्य र सांगीतिक कार्यक्रमहरू पनि आयोजना हुने जनाइएको छ ।
पुरस्कार राशिको घोषणा भएको छैन । अघिल्ला सिजनमा विजेतालाई करिब ५०/५५ लाख भारु र ट्रफी दिइने गरिएको थियो ।
