जुवातास खेलेको आरोपमा ललितपुरबाट ७ जना पक्राउ

२१ मंसिर, काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–८ डुकुछापबाट जुवाता खेलेको आरोमाप प्रहरीले सात जानलाई पक्राउ गरेको छ ।
डकुछाप बस्ने ५० वर्षीय श्याम कुमार जिसीको टहरोमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा श्याम कुमार समेत ७ जनालाई शनिबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरी प्रभाग बुंगमती र प्रहरी प्रभाग फर्सीडोलबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद १ लाख २२ हजार ८ सय १० रूपैयाँ र ९ बुक तास सहित पक्राउ गरेको हो ।
