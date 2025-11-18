+
सुशान्त केसीलाई सन् २०२५ मा स्पोटीफाईमा ६ करोड पटक सुनियो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २१ गते १३:५२

  • गायक सुशान्त केसीले सन् २०२५ मा स्पोटीफाईमा ६ करोड २ लाख पटक सुनिने कीर्तिमान कायम गरेका छन्।
  • सन् २०२५ मा सुशान्तलाई ३९ लाख श्रोताले १७७ देशबाट ३३ लाख घण्टा समयावधि सुनेका छन्।
  • सज्जनराज वैद्यलाई सन् २०२५ मा ३ करोड ५४ लाख पटक र १४ लाख श्रोताले १७५ मुलुकबाट सुनेका छन्।

काठमाडौं । गायक सुशान्त केसीले सन् २०२५ मा स्पोटीफाईमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन् । विश्व संगीतको यो चर्चित प्लाटफर्ममा उनलाई उक्त वर्षमा ६ करोड २ लाख पटक सुनिएको छ ।

३९ लाख जना श्रोतासहित सुशान्तलाई ३३ लाख घण्टा समयावधि सुनिएको छ । १७७ देशबाट उनलाई सुनिएको छ । सुशान्तले यसको जानकारी सामाजिक सञ्जालबाट समेत दिएका छन् ।

सुशान्तले लगातार दोस्रो वर्ष स्पोटीफाईमा सबैभन्दा धेरै सुनिने नेपाली गायकको यो कीर्तिमान रचेका हुन् । सन् २०२४ मा उनले अर्का गायक सज्जनराज वैद्यलाई उछिनेर शीर्षस्थान कायम गरेका थिए ।

सन् २०२५ मा वैद्यलाई भने स्पोटीफाईमा ३ करोड ५४ लाख पटक सुनिएको छ । १४ लाख जना श्रोताले २३ लाख घण्टा सज्जनलाई १७५ मुलुकबाट सुनेका छन् । सज्जनले सामाजिक सञ्जालबाट यसको लागि प्रशंसकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।

अन्य संगीतकर्मीले भने स्पोटीफाई तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छैनन् । यो प्लाटफर्ममा सुशान्त र सज्जनको वर्चस्व रहँदै आएको छ । यी दुईलाई विदेशबाट समेत सुन्नेको संख्या उच्च छ ।

स्पोटीफाईले प्रत्येक वर्ष डिसेम्बरमा सो वर्षको सांगीतिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।

