संसद् सचिवालयको राजनीतिक नियुक्तिमा खुला बहस आवश्यक : सभामुख घिमिरे

२१ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद् सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न नहुने तर्कमाथि खुला बहस गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
संसद् बाहिरबाट संघीय संसदमा महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिव नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाले संसदनै नबुझ्ने भन्दै सशक्त तर्क आउने गरेकाले यसलाई खुला बहसको विषय बनाएर तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सभामुख घिमिरेको जिकिर थियो ।
आइतबार संसद् सेवा दिवसको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक सबै खालको छलफललाई खुला गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको समेत बताए ।
‘‘हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे अन्तर्गत हाम्रा ३ वटा पदहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यो भनेको महासचिव एउटा । महासचिवलाई राजनीतिक नियुक्तीबाट नियुक्ति गर्ने निश्चित मापदण्डहरू तोकेर गर्ने गरिएको छ । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिव । अब यहाँ यो कुरा बेठिक भयो । बाहिर बसेको मान्छे राजनीतिक विश्वासको आधारमा राजनीतिक नेताहरूलाई मन परेको आधारमा बहुमतमा पुगेको शक्तिले यहाँ नियुक्ति गरेको आधारमा यहाँ आउँछ । उसले यहाँको मर्म र संसद् बुझेको नै हुँदैन,’ उनले भने ।
सभामुख घिमिरेले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको सेवा र सुविधाको विषयमा पनि आवश्यक निर्णय लिन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले अहिले पनि नेपालको संविधान कायम रहेको र यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा समेत राखे ।
‘यो कसरी हुनसक्दछ ? भन्ने एउटा सशक्त तर्क छ । अव यो कति सही वा बेठिक हो ? अब संविधान संशोधन गर्नका लागि बनेको सरकार त गइसकेको स्थिति छ । तर अब पनि संविधानमा यस्तो कुरा आइसकेपछि अहिले पनि संविधान छ । संविधान छ भने यस्ता कुराहरूको डिबेट, डिस्कस कहाँ गर्छौं हामी ? मलाई लाग्छ, यहाँ आजै फरमल्ली नगरेपनि यस्ता कुरामा ओपन जानुपर्छ । कस्तो गर्दा प्रभावकारी हुन सक्दछ त ? कस्ता खालका निर्णयहरू लिनुपर्दछ ? यी कुराहरूलाई ओपन किन नगर्ने ?’ सभामुख घिमिरेले भने ।
