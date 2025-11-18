बलदेवको टिप्पणी- विप्लव, जनार्दन र घनश्यामले अन्तिममा ओलीलाई साथ दिन्छन्

२१ मंसिर, बुटवल । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता चक्रपाणि खनाल बलदेवले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई कुनै वडाको चुनाव जितेर देखाउन चुनौती दिएका छन् ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजित एकता सभामा बोल्दै उनले कम्युनिस्टहरूको एकताको प्रक्रियामा नआएको भन्दै विप्लवलाई कस्मेटिक, जनार्दन शर्मालाई अराजक र घनश्याम भूसाललाई कर्मकाण्डी नेता भएको आरोप लगाए ।
‘विप्लवले कस्मेटिक प्रोपोगान्डा गरिरहेका छन्, कुनै वडामा निर्वाचन लडेर जितेर देखाए भयो नि जनमत कस्तो छ भन्ने ?’, खनालले भने, ‘ विप्लवहरूले अन्तिममा चुनावमा केपीलाई साथ दिन्छन् ।’
खनालले जनार्दन र घनश्यामले पनि अन्तिममा केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिनसक्ने तर्क गरे ।
उनले अब देशमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेतृत्व प्रचण्ड र केपी ओलीले मात्रै गर्ने तर्क गरे ।
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्यामको सानो समूहले केपीलाई साथ दिनेछन्, अरू सबै हामीतिर आउनेछन् । त्यसैले एमाले र नेकपाकै प्रतिस्पर्धा हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा,’ उनले भने ।
नेता सोमप्रसाद पाण्डेले अब निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए । एकता घोषणा कार्यक्रम साविक माओवादी केन्द्र रुपन्देहीका संयोजक निर्मल जीसीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4