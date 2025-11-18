रहेनन् अनुभवी बैंकर मानन्धर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२१ मंसिर, काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा साढे ५ दशक समय बिताएका पुराना बैंकर नारायणदास मानन्धरको आइतबार निधन भएको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मानन्धरको ८२ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।
२१ औं वाणिज्य बैंकका रुपमा स्वीकृति पाएको प्राइमलाई स्थापना र छोटो समयमै समकालीन बैंकको तुलनामा नयाँ उचाइमा पुर्याएका मानन्धरले केही समय अध्यापन समेत गराएका थिए ।
धानचामल गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीको महाप्रबन्धक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा उच्च व्यवस्थापनमा रहेर काम गरेका मानन्धर तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक तथा लुम्बिनी बैंकको कार्यकारी प्रमुख समेत भएका थिए ।
व्यापार व्यवसाय प्रबर्द्धनका लागि बैंकिङ स्रोतमा पहुँच पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका मानन्धरले काष्ठकला तथा मूर्तिकला क्षेत्रलाई समेत महत्त्व दिएका थिए । धितोभन्दा पनि सिपका आधारमा कर्जा दिई कालिगढलाई उद्यमी बनाउन उनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ ।
