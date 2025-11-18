+
समाज अनियन्त्रित अराजकतातिर जाने खतरा छ, हामीले आत्मालोचना गर्नुपर्छ : ईश्वर पोखरेल

‘नेपाली समाजको नैतिक मूल्य र सांस्कृतिक बन्धनका जुइना खुस्किन थाले’

२०८२ मंसिर २२ गते १६:३१

२२ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पछिल्ल्ला घटनाहरूले नेपाली समाजको नैतिक मूल्य र साँस्कृतिक बन्धनका जुइना खुस्किन थालेको संकेत गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

आफ्नो समूहले महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै सोमबार केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइएको अवधारणापत्र यस्तो विश्लेषण गरिएको छ ।

अवधारणापत्रमा पोखरेलले समाजमा रहेको आम निराशा र असन्तोष आन्दोलनका रूपमा अभिव्यक्त भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अर्थराजनीतिमा रहेका संरचनागत संकटले जनजीवनमा निम्त्याएको दुःखका बहुआयामिक प्रभावहरू छन्’ उनले भनेका छन्, ‘आम निराशा र असन्तोष त्यसको अभिव्यक्तिमात्र हो ।’

उनले थपेका छन्, ‘असन्तोषहरुको अराजक विष्फोटले सिलसिलाको रूप लिएको छ । पछिल्लो वर्ष गोंगबुको ल्होत्से मलको घटना, गत चैत १५ गते आन्दोलनका नाममा भएको तीनकुने कोटेश्वरका लुटपाट र भदौ २४ गतेका घटनाले नेपाली समाजको नैतिक मूल्य र साँस्कृतिक बन्धनका जुइना खुस्किन थालेको संकेत गर्दछन् ।’

नेपाली समाज अनियन्त्रित अराजकतातिर जाने खतरा बढिरहेको उनको विश्लेषण छ । ‘स्रोतमाथिको पहुँचमा विभेद, रोजगारीको अभाव, आर्थिक वृद्धिको न्यायोचित वितरणको अभाव, सुशासनको अभावले विस्तारै हाम्रो समाज अनियन्त्रित अराजकतातिर जाने खतरा बढाइदिएको छ। व्यवसायिक लगानीको वातावरण कमजोर भएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले थपेका छन्, ‘वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने सम्भावना तत्काललाई क्षीण भएको मात्र होइन, अप्रत्यक्ष बाटोबाट पूँजी पलायनको सम्भावना बढेको छ । यसले राज्य असफलताको अवस्थातिर धकेल्ने जोखिम रहन्छ ।’

सरकारमा रहँदा पनि एमालले अर्थराजनीतिमा रहेका संरचनागत संकटप्रति पर्याप्त हस्तक्षेप गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

‘अर्थराजनीतिमा रहेको संरचनागत संकटप्रति हामीले आफू सरकारमा हुँदा पर्याप्त हस्तक्षेप गर्न सकेनौं । पार्टीका विचारहरु र हामीले जनतासँग गरेका कबुलको वस्तुनिष्ठता र सत्यतालाई बारम्बार पुष्टि गर्नबाट हामी चुक्यौं ।’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘लामो समयसम्म राज्य र सरकारको नेतृत्व गरेर पनि यी संकट हल गर्नतिर पर्याप्त ध्यान दिन नसकेकोमा हामीले आत्मालोचना गर्नुपर्दछ ।’

ईश्वर पोखरेल एमाले महाधिवेशन
एमालेमा पोखरेल समूहको प्रस्ताव : वामपन्थी एकताको प्रस्ताव अगाडि बढाऔं

तीव्र विकास गर्न नसके नेपाललाई सार्वभौमसत्ता रक्षा मुस्किल हुन्छ : पोखरेल

अवधारणापत्रका विषय पार्टी दस्तावेजमा समेटियोस् : ईश्वर पोखरेल

यस्तो छ ईश्वर पोखरेलले पार्टीमा बुझाएको अवधारणापत्र (पूर्णपाठ)

ईश्वर पोखरेलले पार्टी कार्यालयमा बुझाए नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निष्कर्षसहितको अवधारणापत्र

एमाले महाधिवेशन : पोखरेल समूहको अवधारणापत्र पार्टीमा बुझाइँदै

