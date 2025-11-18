+
कैलालीमा निर्माणाधीन जालपादेवी केबुलकार अवलोकनमा अर्थमन्त्री

जालपादेवी केबुलकारका सञ्चालक चन्द्र ढकालले केबुलकार र रिसोर्टले साहसिक, धार्मिक र मनोरञ्जन पर्यटनलाई बढावा दिने बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २२ गते १९:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कैलालीको चिसापानीमा निर्माणाधीन जालपादेबी केबुलकार र रिसोर्ट अवलोकन गरेका छन्।
  • आईएमई ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र ढकालले परियोजनाले सुदूरपश्चिममा साहसिक, धार्मिक र मनोरञ्जन पर्यटन बढाउने बताए।
  • खनालले निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढेका परियोजना तोकिएको मिति र बजेटमा सम्पन्न हुने गरेको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

२२ मंसिर, काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कैलालीमा निर्माणाधीन जालपादेबी केबुलकार तथा रिसोर्ट अवलोकन गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्धार मानिने चिसापानीमा आईएमई ग्रुपको लगानीमा केबुलकार तथा रिसोर्ट निर्माण हुँदैछ । सोही अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष तथा आईएमई ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र ढकाल समेत सहभागी थिए ।

ढकालले यो केबुलकार र रिसोर्टले साहसिक, धार्मिक र मनोरञ्जन पर्यटनलाई बढावा दिने बताए । उनले यो परियोजना यस प्रदेशकै ‘गेम चेन्जर’ सावित हुने समेत बताए ।

सोही अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढेका परियोजना तोकिएको मिति र बजेटमा सम्पन्न हुने गरेको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

आईएमई ग्रुप जालपादेबी केबुलकार
