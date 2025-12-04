+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपालमा जर्मन प्राविधिक सहयोगको ५० वर्ष, सम्पदा संरक्षणदेखि डिजिटल समाधानसम्म

जर्मनीले सन् ७० को दशकमा भक्तपुरको सम्पदा संरक्षणमा उपलब्ध गराएको प्राविधिक सहयोगलाई नेपाल प्रवेशको कोशेढुंगा मान्दै आएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २२ गते १८:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल र जर्मनीबीच प्राविधिक सहयोग सुरुवातको ५० वर्ष पुगेको छ र यसलाई विश्वास, सहयोग र साझा आकाँक्षाका रूपमा हेरिएको छ।
  • जर्मनीले सन् ७० को दशकमा भक्तपुरको सम्पदा संरक्षणमा प्राविधिक सहयोग सुरु गरेको थियो र अहिले ऊर्जा, स्वास्थ्य र दिगो आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ।
  • जीआईजेड नेपाल कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र जर्मन राजदूत उदो युजेन भोल्जले ५० वर्ष लामो साझेदारीको महत्त्व बताउनुभयो।

२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल र जर्मनीबीच प्राविधिक सहयोग सुरुवातको ५० वर्ष पुगेको छ । जर्मनीले सन् १९७० दशक सुरुवातदेखि नेपाललाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यसै सन्दर्भमा ललितपुर खुमलटारमा रहेको जर्मन सहयोग नियोग जीआईजेडको नेपाल कार्यालयमा नेपाल सरकार, विकास सरोकारवाला तथा सहयोगीबीच विशेष कार्यक्रम गरी मनाइयो ।

जर्मनीले सन् ७० को दशकमा भक्तपुरको सम्पदा संरक्षणमा उपलब्ध गराएको प्राविधिक सहयोगलाई नेपाल प्रवेशको कोशेढुंगा मान्दै आएको छ ।

यस्तो प्राविधिक सहयोग पछिल्लो पटक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, औद्योगिक र उद्यमशीलता विकास, कृषि र वन व्यवस्थान, शान्ति स्थापना, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लगायतमा केन्द्रित रहेको जीआईजेडले जनाएको छ ।

अब जर्मन प्राविधिक सहयोग नेपालका ऊर्जा, स्वास्थ्य र दिगो आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको उसको भनाइ छ ।

जर्मन विकास सहयोग जीआईजेड, केएफडब्लू, पीटीबी लगायत संस्थामार्फत भइरहेको र सबैले पारस्परिक सम्मान, सहकार्य र नेपालको साझा प्रगतिमा साझेदारी गर्न समान दृष्टिकोण राख्ने जीआईजेडले जनाएको छ ।

जीआईजेडको नेपाल कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल र जीआईजेडबीचको ५० वर्ष लामो साझेदारीलाई विश्वास, सहयोग र साझा आकाँक्षाका रूपमा हेरिएको बताए ।

‘जीआइजेडले गरेको समर्पित सेवाको ५० वर्षको उत्सव मनाउन पाउनु हाम्रा लागि सौभाग्य हो,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘यो कोशेढुंगा दीर्घकालीन सहयोग, पारस्परिक सम्मान र साझा दृष्टिकोणबाट हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण हो ।’

कार्यक्रममा नेपालका लागि जर्मन राजदूत उदो युजेन भोल्जले ५० वर्षअघिको भक्तपुर सम्पदा संरक्षणमा गरिएको सहयोग स्मरण गरे ।

‘त्यो बेला गरिएको सहयोगका अर्थ नेपालको सम्पदा महत्त्वपूर्ण छ र जर्मनी नेपाललाई यसको संरक्षण गर्न मद्दत गर्न सदैव तयार छ भन्ने थियो,’ राजदूत भोल्जले भने, ‘सम्पदा संरक्षणबाट सुरु भएको प्राविधिक सहयोग अब डिजिटल समाधानसम्म पुगेको छ ।’

त्यसैगरी जीआइजेड नेपालकी देशीय प्रतिनिधि पाउलिना क्याम्पोस मोन्टेरोसले प्राविधिक विशेषज्ञता र व्यावहारिक समाधान गर्दै सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र स्थानीयसँग सधैं हातेमालो गर्नै प्रतिबद्धता जनाइन् ।

जीआईजेड नेपाल र जर्मनी प्राविधिक सहयोग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

१२ साना दलले बनाए ५ गठबन्धन

१२ साना दलले बनाए ५ गठबन्धन
कांग्रेस महामन्त्रीमा को–को भिड्लान् ?

कांग्रेस महामन्त्रीमा को–को भिड्लान् ?
‘२३ र २४ भदौमा विद्रोह होइन दुर्घटना भएको हो, फेरि ओलीलाई ल्याउँछौं’

‘२३ र २४ भदौमा विद्रोह होइन दुर्घटना भएको हो, फेरि ओलीलाई ल्याउँछौं’
सिरहामा एक किशोरीको शव फेला, हत्याको आशंका

सिरहामा एक किशोरीको शव फेला, हत्याको आशंका
लेनदेनमा मिल्यो एमाले धनकुटा र ओखलढुंगाको प्रतिनिधि छनाेट विवाद

लेनदेनमा मिल्यो एमाले धनकुटा र ओखलढुंगाको प्रतिनिधि छनाेट विवाद
प्रसाईंले राखे सरकारसमक्ष आफ्ना माग, दोस्रो चरणको वार्ता पुस २ मा

प्रसाईंले राखे सरकारसमक्ष आफ्ना माग, दोस्रो चरणको वार्ता पुस २ मा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित