+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पारिश्रमिक नपाएपछि एलिना र अञ्जु : दुःख गर्ने कालु, मकै खाने भालु

काम गरेर पारिश्रमिक नपाउने समस्यालाई कलाकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत बेला-बेलामा लेख्दै र बोल्दै आएका छन् । नाम चलेका कलाकार पनि यसबाट पीडित छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २४ गते १३:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली संगीत क्षेत्रमा कलाकारले पारिश्रमिक नपाउनु र श्रम शोषण हुनु नयाँ कुरा होइन।
  • अञ्जु पन्तले नाम चलेका एकजना महासयले पाँच महिना पारिश्रमिक नदिएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्।
  • एलिना चौहानले कलाकारको मेहनतको पैसा खाएर भुँडी फुलाउनेहरू बाहिर आउनुपर्ने बताइन्।

काठमाडौं । नेपाली संगीत क्षेत्रमा कलाकारले पारिश्रमिक नपाउनु, श्रम शोषण हुने कुरा नौलो होइन । यो प्रवृत्तिले धेरै कलाकारलाई आजित तुल्याइसकेको छ ।

काम गरेर पारिश्रमिक नपाउने समस्यालाई कलाकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत बेला-बेलामा लेख्दै र बोल्दै आएका छन् । नाम चलेका कलाकार पनि यसबाट पीडित छन् ।

अञ्जु पन्त र एलिना चौहानले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

पन्त लेख्छिन्, ‘(फटाहा) नेपालको संगीत क्षेत्रमा नाम चलेका एकजना महासयले १५ दिनमा दिन्छु भनेर लगेको मेरो पैसा भोली दिन्छु, पर्सी दिन्छु भन्दै भाका राख्दा राख्दै ५ महिना कटिसक्यो । अझै भाका राख्न छोडेका छैनन् । आजपनि भाका नै राखेका छन् । अब के गरौँ, नाम, फोटो भिडियो सार्बजनिक गरि कानुनी कारवाहीमा जानैपर्ने बाध्य होला जस्तो छ । त्यो अवस्था नआओस् । के भन्नुहुन्छ तपार्इंहरू ?’

एलिना चौहान लेख्छिन्, ‘कलाकारको दुःख, मेहनतको पैसा बीचमै खाएर भुँडी फुलाउनेहरू बाहिर आउनुपर्छ । दुःख गर्ने कालु, मकै खाने भालु ।’

यसअघि केही नृत्य निर्देशक र संगीतकर्मीले पनि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरिसकेका छन् ।

अञ्जु पन्त एलिना चौहान संगीत क्षेत्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित