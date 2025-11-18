नागार्जुनमा ५  लाख बढीको चोरी

२४ मंसिर, काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिका-४ मा चोरी भएको छ ।
पर्साको वीरगंज महानगरपालिका-२ घरभएकी २८ वर्षीया रूबिना खातुनको कोठाबाट सुनका विभिन्न गरगहना र नगद समेत गरी
करिब ५ लाख २८ हजार रूपैयाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मंगलबार दिउँसो खातुनको कोठामा चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
चोरीमा संलग्न हाल फरार रहेको र फरार व्यक्तिको खोजीका साथै घटनाका बारेमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
