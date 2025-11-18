फिल्म ‘पीआर’ को काठमाडौं प्रिमियर (तस्वीर)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिल्म ‘पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट : पीआर’ को प्रिमियर क्यूएफएक्सको सामाखुसीस्थित सिटी स्क्वायर हलमा बुधबार बेलुका गरिएको छ।
- फिल्मले नेपाली विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाको स्थायी आवासीय पत्र प्राप्त गर्न संघर्ष गर्ने कथालाई चित्रण गरेको छ।
- यो १२८ मिनेट लामो ड्रामा फिल्म शुक्रबारदेखि देशब्यापी प्रदर्शनमा आउँदैछ।
काठमाडौं । प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्म ‘पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट : पीआर’ लाई बुधबार बेलुका प्रिमियर गरिएको छ ।
क्यूएफएक्सको सामाखुसीस्थित सिटी स्क्वायर हलमा आयोजित प्रिमियरमा फिल्मको कास्ट एन्ड क्रू सहभागी रहे । निर्देशक शोभित बस्नेत, कलाकार सुरज पौडेल, विनिता कार्की देखिए ।
दिनेश डीसी, दीपाश्री निरौला, गौरी मल्ल, रेजिना उप्रेती, करिश्मा केसी, दीपक आचार्य काकु, रेखा थापा, जयकिशन बस्नेत, सविन श्रेष्ठ, निर्मल शर्मा, देविका बन्दना पनि सहभागी रहे ।
नेपाली विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाको स्थायी आवासीय पत्र प्राप्त गर्नको लागि गर्ने संघर्षको कथामा फिल्म आधारित छ । अस्ट्रेलिया र नेपालमा छायांकन गरिएको यो फिल्मले वैदेशिक अध्ययनको सामाजिक पाटोलाई केलाउने बताइएको छ ।
१२८ मिनेट रनटाइमको यो फिल्मलाई ड्रामा जनरामा राखिएको छ । फिल्म शुक्रबारदेखि देशब्यापी प्रदर्शन तयारीमा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4