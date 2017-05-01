+
र्‍यालीसहित महाधिवेशनस्थल पुग्दैछन् एमाले प्रतिनिधि (तस्वीरहरू)

नेताहरू पनि सल्लाघारी पुग्ने क्रम जारी छ । अहिले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भइरहेका छन् ।

शंकर गिरी चन्द्रबहादुर आले शंकर गिरी, चन्द्रबहादुर आले
२०८२ मंसिर २७ गते १२:३५

  • नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशन २७ मंसिरमा भक्तपुर सल्लाघारीमा सुरु हुँदैछ।
  • विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधिहरु र नेताहरू महाधिवेशनस्थलतर्फ जाँदैछन् र केही पुगेका छन्।
  • उद्घाटन समारोहमा सहभागीलाई प्रवेशअघि कडा सुरक्षा जाँच गरिएको छ।

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशन सुरु हुँदैछ । अहिले भक्तपुरको सल्लाघारीमा प्रतिनिधिहरु जाने क्रम जारी छ ।

विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधिहरुसहितका र्‍यालीहरु महाधिवेशनस्थलतर्फ जाँदैछन् । केही प्रतिनिधि महाधिवेशन उद्घाटन स्थलमा पुगेका छन् ।

नेताहरू पनि सल्लाघारी पुग्ने क्रम जारी छ । अहिले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भइरहेका छन् ।

महाधिवेशनमा सहभागी हुन आएकाहरुलाई उद्घाटन समारोहस्थलमा प्रवेश गर्नुअघि कडा सुरक्षा जाँच गरिएको छ ।

   

एमाले महाधिवेशन
शंकर गिरी

शंकर गिरी फोटो पत्रकार हुन् ।

चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

