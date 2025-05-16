+
+
जिरा मसिनो र लङग्रेन चामलकोे भाउ घट्यो

१५ मंसिरदेखि १ पुससम्म अवधिमा स्टिम जिरा मसिनो र लङ्ग्रेन बासमती २ नम्बर चामलको भाउ प्रतिकिलो १० देखि २० रुपैयाँ घटेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते २०:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्थानीय बजारमा १५ दिन अवधिमा स्टिम जिरा मसिनो र लङ्ग्रेन बासमती चामलको भाउ प्रतिकिलो १० देखि २० रुपैयाँ घटेको छ।
  • नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांक अनुसार १५ मंसिरमा स्टिम जिरा मसिनो चामलको भाउ ८५ रुपैयाँ थियो, जुन १ पुसमा ७५ रुपैयाँ कायम छ।
  • लङ्ग्रेन बासमती २ नम्बर चामलको भाउ पनि १५ दिनमा २० रुपैयाँ घटेर १ सय ४० रुपैयाँमा आइपुगेको संघले जनाएको छ।

३ पुस, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा १५ दिन अवधिमा स्टिम जिरा मसिनो चामल र लङ्ग्रेन बासमती चामलको भाउ घटेको छ ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांक अनुसार १५ मंसिरदेखि १ पुससम्म अवधिमा स्टिम जिरा मसिनो र लङ्ग्रेन बासमती २ नम्बर चामलको भाउ प्रतिकिलो १० देखि २० रुपैयाँ घटेको हो ।

१५ मंसिरमा स्टिम जिरा मसिनो २ नम्बर चामलको भाउ प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ कायम थियो । १ पुसमा उक्त चामलको भाउ १० रुपैयाँ घटेर प्रतिकिलो ७५ कायम छ ।

यस्तै लङ्ग्रेन बासमती २ नम्बर चामलको भाउ पनि १५ दिन अवधिमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ घटेको छ । १५ दिनअघि १ सय ६० रुपैयाँमा किनबेच भएको लङ्ग्रेन बासमती २ नम्बर चामलको भाउ अहिले १ सय ४० रुपैयाँ कायम छ ।

संघले प्रत्येक महिना दुई पटक खाद्यान्नको भाउ सार्वजनिक गर्दै आएको छ । खुद्रामा भने संघले तोकेको मूल्यभन्दा फरक मूल्यमा खाद्यान्न किनबेच हुँदै आएको छ ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघ भाउ लङ्ग्रेन बासमती चामल स्टिम जिरा मसिनो चामल
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

