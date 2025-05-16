पार्टी घाँडो भएपछि प्रचण्ड र माधव मिलेका हुन् : ओली

३ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले पार्टी एकता गरेर तमासा देखाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बिहीबार शपथ ग्रहणपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवै जनालाई आ-आफ्नो पार्टी घाँडो भएपछि एकता गरेर नयाँ पार्टी बनाएको उनको भनाइ छ । तर नेकपा एमालेले त्यस्तो तमासा नगर्ने उनले बताए ।
ओलीले भने, ‘माओवादी नाम प्रचण्डलाई घाँडो भएको थियो । त्यो हटाउन माधव नेपालसँग एकता गरेका हुन् । माधव नेपाललाई पार्टी नै घाँडो भएको थियो । त्यसलाई फुटाउनका लागि प्रचण्डसँग एकता गरे । यो खालको तमासा नेकपा एमालेले गर्दैन ।’
अध्यक्ष ओलीले आधारभूत रूपमा लोकतन्त्रका लागि मिल्नु पर्ने बताए ।
