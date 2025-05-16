+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पार्टी घाँडो भएपछि प्रचण्ड र माधव मिलेका हुन् : ओली

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १९:२६

३ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले पार्टी एकता गरेर तमासा देखाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार शपथ ग्रहणपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवै जनालाई आ-आफ्नो पार्टी घाँडो भएपछि एकता गरेर नयाँ पार्टी बनाएको उनको भनाइ छ । तर नेकपा एमालेले त्यस्तो तमासा नगर्ने उनले बताए ।

ओलीले भने, ‘माओवादी नाम प्रचण्डलाई घाँडो भएको थियो । त्यो हटाउन माधव नेपालसँग एकता  गरेका हुन् । माधव नेपाललाई पार्टी नै घाँडो भएको थियो । त्यसलाई फुटाउनका लागि प्रचण्डसँग एकता गरे । यो खालको तमासा नेकपा एमालेले गर्दैन ।’

अध्यक्ष ओलीले आधारभूत रूपमा लोकतन्त्रका लागि मिल्नु पर्ने बताए ।

एमाले महाधिवेशन केपी शर्मा ओली नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले महाधिवेशन सकिएपछिका सात टिप्पणी

एमाले महाधिवेशन सकिएपछिका सात टिप्पणी
माओवादी पृष्ठभूमिका एमाले नेताहरू महाधिवेशनबाट अनुमोदित

माओवादी पृष्ठभूमिका एमाले नेताहरू महाधिवेशनबाट अनुमोदित
महेश बस्नेत : ओलीका रक्षाकवच बन्दा एमालेजनको धाप पाए

महेश बस्नेत : ओलीका रक्षाकवच बन्दा एमालेजनको धाप पाए
खगराजलाई फलिफाप : मुख्यमन्त्रीदेखि पार्टी सचिवसम्म

खगराजलाई फलिफाप : मुख्यमन्त्रीदेखि पार्टी सचिवसम्म
यी हुन् एमालेमा निर्वाचित ४० वर्ष मुनिका १५ केन्द्रीय सदस्य

यी हुन् एमालेमा निर्वाचित ४० वर्ष मुनिका १५ केन्द्रीय सदस्य
यो सरकारले कला नभएको नाटक देखाइरहेको छ: केपी ओली 

यो सरकारले कला नभएको नाटक देखाइरहेको छ: केपी ओली 

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित