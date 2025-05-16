+
यो सरकारले कला नभएको नाटक देखाइरहेको छ: केपी ओली 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणलगत्तै जेनजी र सरकारमाथि आक्रमण अभिव्यक्ति दिएका छन् ।  

२०८२ पुष ३ गते १९:२५

३ पुस, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणलगत्तै जेनजी र सरकारमाथि आक्रमण अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

उनले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच केहीदिनअघि भएको सम्झौतालाई लिएर ओलीले आक्रोश पोखेका हुन्।

सरकारको आलोचना गर्दै उनले भने, ‘जेनजी भन्ने केही युवालाई बोलायो सम्झौताको नाटक गर्‍यो । यो सम्झौता होइन भद्दा नाटक हो, कला नभएको नाटक हो। एमाले सम्झौता मान्दैन, लागू हुन दिँदैन ।’

एमाले महाधिवेशन केपी ओली
