यो सरकारले कला नभएको नाटक देखाइरहेको छ: केपी ओली 

३ पुस, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणलगत्तै जेनजी र सरकारमाथि आक्रमण अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
उनले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच केहीदिनअघि भएको सम्झौतालाई लिएर ओलीले आक्रोश पोखेका हुन्।
सरकारको आलोचना गर्दै उनले भने, ‘जेनजी भन्ने केही युवालाई बोलायो सम्झौताको नाटक गर्यो । यो सम्झौता होइन भद्दा नाटक हो, कला नभएको नाटक हो। एमाले सम्झौता मान्दैन, लागू हुन दिँदैन ।’
