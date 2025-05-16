यी हुन एमालेका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू (नामावलीसहित)

Listen News
News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यले ३ पुस, काठमाडौंमा शपथ लिएका छन्।
- निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहणपछि अन्य पदाधिकारी र सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।
- काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओली खेमाकै बर्चस्व रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिमा देखिएको छ।
३ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यले शपथ लिएका छन् ।
निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शपथ पछि उनले अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको एघारौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिमा अध्यक्ष ओली खेमाकै बर्चस्व देखिएको छ ।
यी हुन्– केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले दिएको अन्तिम मतपरिणाम अनुसारको एमालेका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू ।
