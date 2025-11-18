कुरिलोको मूल्य होलसेलमै किलोको १२००

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले ४ पुसका लागि कुरिलोको होलसेल मूल्य प्रतिकिलो १२ सय रुपैयाँसम्म पुगेको जनाएको छ।
- बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार कुरिलोको औसत मूल्य ५० रुपैयाँले बढेर प्रतिकिलो ११ सय रुपैयाँ पुगेको छ।
- कुरिलोको सिजन वैशाखदेखि असारसम्म प्रतिकिलो ३ देखि ४ सय रुपैयाँमा पाइने भए पनि अहिले बेमौसमी भएकाले मूल्य बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
४ पुस, काठमाडौं । बजारमा कुरिलोको मूल्य होलसेलमै किलोको १२ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि निर्धारण गरेको मूल्यसूचीले कुरिलोको होलसेल मूल्य बढेको देखाएको हो ।
हिजो बिहीबारको तुलनामा आज शुक्रबार कुरिलो प्रतिकिलो थोकमा औसत ५० रुपैयाँ बढेको छ । हिजो बिहीबार कुरिलो प्रतिकिलो न्यूनतम १ हजारदेखि अधिकतम ११ सय र औसत १ हजार ५० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
आज शुक्रबार प्रतिकिलो न्यूनतम १ हजारदेखि अधिकतम १२ सय र औसत ११ सय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
कुरिलोको सिजन विशेषगरी वैशाख, जेठ र असारमा प्रतिकिलो ३ देखि ४ सय रुपैयाँमा किन्न पाइन्छ । अहिले बेमौसमी तरकारी भएकाले कुरिलोको मूल्य बढेको व्यवसायी बताउँछन् ।
