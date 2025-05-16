+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

टूर लिएर देश दौडाहामा शान्तिश्री, यस्तो छ सांगीतिक तालिका

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ६ गते १२:२९
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लोकदोहोरी गायिका शान्तिश्री परियारले पुस १९ सम्मको सांगीतिक टूर तालिका सार्वजनिक गरेकी छिन्।
  • उनको टूर २ पुस तिलोत्तमादेखि सुरु भई १९ पुस अत्तरियामा समाप्त हुनेछ।
  • पुस महिनामा उनले विभिन्न मेला महोत्सवमा प्रस्तुति दिने र नयाँ गीत रेकर्ड गराएकी छिन्।

काठमाडौं । अहिलेकी चर्चित लोकदोहोरी तथा पाश्र्वगायिका शान्तिश्री परियारले पुस महिनाको सांगीतिक टूरको तालिका सार्वजनिक गरेकी छन् । १९ पुससम्म उनी विभिन्न मेला महोत्सवमा प्रस्तुत हुनेछिन् ।

सामाजिक सञ्जालबाट उनले सार्वजनिक गरेको टूर तालिका हेर्दा उनको सांगीतिक ब्यस्तता हुने देखिन्छ । २ पुसमा तिलोत्तमादेखि सुरु भएको उनको टूर १९ पुसमा अत्तरियामा पुगेर टुंगिनेछ ।

४ पुसमा चिसापानीमा प्रस्तुति दिएकी उनी पुस ५ मा कास्कीको भदौरेमा गुञ्जिइन् । ९ भदौमा गल्छी हुँदै १० गते उदयपुरको बेल्टारमा उनले प्रस्तुति दिने कार्यक्रम तय छ ।

११ गते बुटवल मेलामा प्रस्तुति दिने उनले १२ गते कोहलपुर, १३ गते सौराहा र १४ गते तनहुँमा आफ्नो प्रस्तुति दिने उल्लेख गरेकी छन् । त्यस्तै, पुस १५ गते पर्वतको कुश्मा, १६ गते भैरहवा, १८ गते तुल्सीपुर र १९ गते अत्तरियामा सांगीतिक कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिएकी छिन् ।

पुस महिनाको सुरूआत दर्शक-श्रोताको मायाले उत्साहजनक बनेको उनले बताएकी छिन् । सबैको साथ र समर्थनकै कारण यो सम्भव भएको उल्लेख गरेकी छिन् । मेला-महोत्सवमा उनले आफ्ना चर्चित गीतमा प्रस्तुति दिनेछिन् ।

उनले यही साताअघि लोकदोहोरीसँगै फिल्म ‘परालको आगो’ र ‘पेन्सन पट्टाको’ गीत समेत रेकर्ड गराएकी छिन् । फिल्म ‘वरिष्ठ बलराम’ मा समावेश गीत ‘न्याउली बनैमा’ निकै हिट भएको छ ।

पछिल्लो समय मेला महोत्सव आयोजना भैरहेको, क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ आउन लागेकाले संगीतकर्मीलाई यतिबेला भ्याइनभ्याइ हुने देखिन्छ ।

शान्तिश्री परियार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित