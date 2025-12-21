राप्रपाद्वारा काठमाडौं ४ बाट जेनजीसहित ८ जनाको नाम सिफारिस

७ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ ले सो क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ जेनजी अनिता विमलीसहित आठ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
राप्रपा युवक संगठनको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समेत रहेकी विमली सहित भुवन पाठक, डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ, भीमसेन मैनाली, चम्पा अधिकारी, पुन्यप्रसाद श्रेष्ठ, विशाल गुरुङ र दीपकप्रसाद चौलागाईंको नाम सिफारिस गरिएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति फागुन २१ गते तोकिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4