राप्रपा बैठकमा उठ्यो प्रत्यक्ष कार्यकारीको विपक्षमा उभिनुपर्ने विचार

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २५ गते १८:५८

२५ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय समिति बैठकमा शासकीय प्रणालीको नीतिमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने मत  व्यक्त भएको छ ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासन प्रणालीमा देखिएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा राप्रपाको नीति हुन नहुने विचार केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठेको हो ।

संवैधानिक राजसंस्था नीति लिएको राप्रपाले कम्युनिस्टले लिएको प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा देखिन नहुने केन्द्रीय सदस्य सुरेश आचार्यले बताएका हुन् ।

‘राप्रपा सेन्टर टु राइट अंगाल्ने दल हो । सेन्टर टु लेफ्ट राप्रपा हुनसक्दैन,’ आचार्यले बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा वामपन्थी हुन्छन् । राजसंस्थाको पक्षमा रहेको राप्रपा प्रत्यक्ष निर्वाचितको पक्षमा उभिनु हुँदैन ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचितको एजेण्डाले राप्रपा आफ्नो नीतिबाट विचलित भएको ठहरिने उनले बताए ।

बुधबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताहरुले अध्यक्ष लिङ्देनको विरुद्धमा पार्टीभित्र गतिविधि हुँदा पार्टी कमजोर हुने विचार राखेका थिए । बिहीबारको बैठकमा संस्थापन पक्षका श्याम शाही, प्रकाश रिमाल, विजय खड्का लगायतले अध्यक्षलाई बलियो बनाएर जानुपर्ने विचार राखेका थिए ।

अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीका नेताहरुलाई पदमुक्त गरेकोप्रति केन्द्रीय सदस्यहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, प्रवक्ता सगुन लावती, धनसुर शाही लगायतलाई कारबाही गरेको एवं अनुशासन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीको पदमा अर्को व्यक्तिलाई स्थान दिइएकोप्रति नेताहरुले असन्तुष्टि राखेको बैठकमा सहभागी नेताले जानकारी गराए ।

सहमहामन्त्री रिना गुरुङले केन्द्रीय समितिको बैठकको व्यवस्थापन सबैभन्दा फितलो भएको बताएकी थिइन् । गुरुङले पार्टी सदस्यदेखि उपाध्यक्षसम्म कारबाही गर्दा पार्टी शिथिल भएको चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

बागमती प्रदेशका पार्टी प्रमुख विक्रम थापाले उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीको कारबाही फिर्ता गरेको अवस्थामा पार्टीभित्र एकताको वातावरण बन्ने राय व्यक्त गरेका थिए । अर्का केन्द्रीय सदस्य रञ्जन कार्कीले अध्यक्ष सहित सबै कन्द्रीय सदस्यको चार वर्षे कार्यकाल सकिएको तर पार्टीभित्र ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको बताएका थिए ।

लिङ्देन नेतृत्वको समितिको कार्यकाल यही मंसिरसँगै सकिँदैछ । यो चार वर्षे अवधिमा पार्टीले उल्लेखनीय कार्यक्रम ल्याउन नसकेको चिन्ता नेताहरुले राखेका थिए ।  केन्द्रीय सदस्य उदय सापकोटाले सभापति लिङ्देनले चारवर्षे समीक्षा ल्याउन नसकेको र यो वीचमा राजनीतिक कार्यक्रम पनि ल्याउन नसकेको बताएका थिए ।

नेताहरूको बोल्ने क्रम नसकिएको हुँदा बैठक थप एकदिन लम्बिएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुको बोल्ने क्रम आजबाट सकिएको छ । भोलि पदाधिकारीले विचार राखेपछि बैठक सकिने जानकारी गराइएको छ । बुधबार र बिहीबार पार्टी प्यालेसमा बसेको बैठक शुक्रबार भने कार्यालयमा बोलाइएको छ ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी राप्रपा
प्रतिक्रिया
