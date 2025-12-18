जेनजी घटनाबारे बालेनसँग मानव अधिकार आयोगको सोधपुछ

७ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटना बारेमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग सोधपुछ गरेको छ ।
आयोगले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले जेनजी आन्दोलनका बेला मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा दिएको लेखेको अभिव्यक्ति र अरु घटनाक्रमबारे सोधेको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनावारे अनुसन्धान गरिरहेको र त्यसक्रममा कतिपय व्यक्तिहरुलाई बोलाएर सोधपुछ गरिएको बताए ।
उनले सोमबारकै बयान र व्यक्तिको बारेमा भने आफूलाई यकिन नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
