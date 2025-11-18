+
पितृशोकमा रहेका बालेनलाई भेट्न पुगे शेखर

पितृशोकमा रहेका मेयर शाहलाई भेट्न कोइराला मंगलबार दिउँसो उनको निवास पुगेका थिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते १७:२३

२३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग भेटघाट गरेका छन् ।

पितृशोकमा रहेका मेयर शाहलाई भेट्न कोइराला मंगलबार दिउँसो उनको निवास पुगेका थिए ।

भेटका क्रममा उनले मेयर शाहको बुवाको निधनप्रति दु:ख व्यक्त गरे ।

मेयर शाहका बुवाको गत मंसिर १५ गते निधन भएको थियो । पिसाब संक्रमण र मधुमेहबाट पीडित शाहको नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।

