बालेनको गीत ‘आमनेपाली बुवा’ लाई २४ घण्टामा १० लाख भ्यूज

- गीत 'आमनेपाली बुवा' ले रिलिजको २४ घण्टामा युट्युबमा १० लाख भ्यूज पाएको छ।
- यो गीत फिल्म 'झरीपछिको इन्द्रेणी' को ओर्जिनल साउन्ड ट्रयाक हो र ४ पुसमा प्रदर्शन हुँदैछ।
- गीतमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविताको अंश समावेश छ र यसले युट्युबमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ।
काठमाडौं । बालेनको स्वर, शब्दमा बनेको गीत ‘आमनेपाली बुवा’ ले युट्युबमा लोभलाग्दो भ्यूज प्राप्त गरेको छ । रिलिजको २४ घण्टामा गीतले १० लाख भ्यूज पाएको हो ।
उक्त गीत ४ पुसमा प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को ओर्जिनल साउन्ड ट्रयाक (ओएसटी) समेत हो । गीतले भ्यूजसँगै युट्युबमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको छ ।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बहुचर्चित कविताको अंश ‘कुन मन्दिरमा जान्छौं यात्री’ को कम्पोजमा बालेनले आफ्नै शब्द र स्वरमा गीत तयार पारेका हुन् । कोरसले गीतलाई मन्त्रमुग्ध तुल्याएको छ ।
रिलिजको २४ घण्टाभित्र सबैभन्दा धेरै हेरिने नेपाली गीतको रेकर्ड चाहिँ दुर्गेश थापा र सिसन बानियाँको सहकार्य रहेको गीत ‘जाने भए जाम माया’ को नाममा छ । यो गीतले रिलिजको २० घण्टाभित्रै १६ लाख ३६ हजार भ्यूज पाएको थियो ।
उक्त गीतले विष्णु माझीको गीत ‘आइन आमा यो तीज’ को २४ घण्टासम्मको कूल भ्यूज १५ लाख पटकलाई उछिनेको थियो । फिल्म ‘छक्कापञ्जा’ श्रृंखलाका केही गीतले पनि २४ घण्टामा ९/१० लाख भ्यूज पाएका थिए ।
फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को कुरा गर्दा यो फिल्म ४ पुसमा प्रदर्शन हुँदैछ ।
