+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

समीक्षा नेपालदेखि जापानसम्म गुञ्जिने, ल्याइन् पुसमा हुने टूरको तालिका

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ७ गते २०:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संगीतकर्मी समीक्षा अधिकारीले पुस अन्त्यसम्म नेपाल र जापानमा सांगीतिक टूर गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेकी छन्।
  • समीक्षा अधिकारीले पुस ८ गते बुटवल, ९ गते नेपालगञ्ज, १० गते अत्तरिया, ११ गते विराटनगर र १२ गते बागलुङमा प्रस्तुति दिनेछिन्।
  • पुस १४ गते जापान उड्ने समीक्षा अधिकारीले ओसाका, नागोया र टोकियोमा १६, १७ र १८ गते सांगीतिक कार्यक्रम गर्नेछिन्।

काठमाडौं । यतिबेला संगीतकर्मीलाई टूरको भ्याइनभ्याइ छ । देश तथा विदेशमा धमाधम आयोजना भैरहेका कार्यक्रममा सहभागी हुन चलेका कलाकारलाई निकै चटारो देखिन्छ ।

कतिपय देशभित्र र कतिपय विदेशका कार्यक्रममा ब्यस्त हुँदैछन् र हुने क्रममा छन् । एलिना चौहान र शान्तिश्री परियारले त देश तथा विदेशका कार्यक्रमको तालिका नै सार्वजनिक गरे ।

यो मेसोमा थपिएकी छन् गायिका समीक्षा अधिकारी । समीक्षाले पुस अन्त्यसम्मको आफ्नो ब्यस्त सांगीतिक टूरको तालिका सार्वजनिक गरेकी छन् ।

यस महिनामा उनले नेपालका विभिन्न जिल्लासहित जापानसम्म पुगेर सांगीतिक प्रस्तुति दिँदैछिन् । सोमबार समीक्षाले लेखनाथ महोत्सवमा प्रस्तुति दिएकी छन् ।

‘जता जता मेसो मिल्छ, त्यतै भेटौंला है’ भन्दै उनले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार समीक्षा पुस ८ गते मंगलबार बुटवल पुग्नेछिन् । त्यहाँ आयोजित बुटवल राष्ट्रिय प्रदर्शनी कृषि, प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सवमा उनी गुञ्जिने तय छ ।

९ पुसमा नेपालगञ्ज पुगेर प्रस्तुति दिने कार्यक्रम छ । १० पुसमा कैलालीको अत्तरियामा उनले दर्शक नचाउनेछिन् । ११ पुसमा विराटनगरमा आयोजित विराट ट्रेड एक्स्पोमा उनको प्रस्तुति हुनेछ । १२ पुसमा उनी बागलुङमा पुगेर प्रस्तुति दिनेछिन् ।

१४ पुसमा उनी जापान उड्नेछिन् । गलकोट समाज जापानले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रमहरूमा उनी गुञ्जिनेछिन् ।

जसअन्तर्गत उनी पुस १६ गते ओसाका, १७ गते नागोया र १८ गते टोकियोमा आफ्ना हिट गीतका साथ गुञ्जिनेछिन् । जापान भ्रमण सकेर उनी २१ गते नेपाल फर्किने छिन् ।

त्यसपछि पनि उनी स्टेज कार्यक्रममा व्यस्त हुने तालिका छ । उनी स्टुडियोमा पनि ब्यस्त छिन् । ३ साताअघि उनले आफ्नै युट्युब च्यानलमार्फत ल्याएको गीत ‘शिरमा शिरबन्दी’ यतिबेला चर्चामा छ ।

समीक्षा अधिकारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित