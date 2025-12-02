राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ कोर्स सुरु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
७ पुस, काठमाडौं । नेपाल रग्बी संघले राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सीको सहकार्यमा भक्तपुरस्थित मध्यपुर ठिमी युथ क्लबको सभाहलमा यहि मिति २०८२ साल पुष ७ गतेदेखि ‘राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ कोर्स २०२५’ संचालन गरेको छ । यस कार्यक्रम ३ दिनसम्म चल्नेछ ।
उक्त कार्यक्रममा ७ वटै प्रदेश र ३ विभागीय टोलीबाट करिब ४५ जना महिला खेलाडीहरुको सहभागिता रहेको रग्बी संघले जनाएको छ ।
क्रार्यक्रममा नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष दिपक देवकोटा, महासचिव गोबिन्द घिमिरे र राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सीका संस्थापक संयोजक डाक्टर असिम भण्डारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
