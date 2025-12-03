टीआईए खुला अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगितामा इलिसकालाई स्वर्ण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
७ पुस, काठमाडौं । इलिसका व्यञ्जनकारले नवौं टीआईए खुला अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगितामा सोमबार स्वर्ण जितेकी छन् ।
च्यासल तेक्वान्दो दोजाङकी इलिसकाले ११ वर्षमुनि महिला एकल पुम्सेमा स्वर्ण जितेको प्रशिक्षक रामचन्द्र व्यञ्जनकारले जनाएका छन् ।
भारतको कोलकातामा भइरहेको प्रतियोगिता मंगलबार सम्पन्न हुनेछ ।
