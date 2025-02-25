+
नापोलीले जित्यो इटालियन सुपर कपको उपाधि

२०८२ पुष ८ गते ८:४७ २०८२ पुष ८ गते ८:४७

अनलाइनखबर

अनलाइनखबर

नापोलीले जित्यो इटालियन सुपर कपको उपाधि

  • डेभिड नेरेसको दुई गोल मद्दतमा नापोलीले साउदी अरेबियाको रियाधमा बोलोग्‍नालाई २-० ले हराउँदै इटालियन सुपर कप जितेको छ।
  • नापोलीका मातेओ पोलितानोले भने, 'हामी इटालीका च्याम्पियन भएर आएका थियौं। यो ट्रफी जित्ने लक्ष्य थियो र राम्रो प्रदर्शन गर्‍यौं।'
  • यो नापोलीको तेस्रो सुपर कप उपाधि हो र प्रतियोगिता २०२९ सम्म साउदी अरेबियामै आयोजना हुनेछ।

८ पुस, काठमाडौं । डेभिड नेरेसको दुई गोल मद्दतमा इटालियन सिरी ए च्याम्पियन नापोलीले बोलोग्‍नालाई हराउँदै इटालियन सुपर कपको उपाधि जितेको छ।

साउदी अरेबियाको रियाधमा भएको फाइनल खेलमा नापोली २-० ले विजयी भएको हो ।

ब्राजिलियन विंगर नेरेसले ३९औं मिनेटमा पहिलो गोल । दोस्रो हाफको ५७औं मिनेटमा नेरेसले अर्को गोल थपे।

जितपछि नापोलीका खेलाडी मातेओ पोलितानोले भने, ‘हामी इटालीका च्याम्पियन भएर आएका थियौं। यो ट्रफी जित्ने लक्ष्य थियो र राम्रो प्रदर्शन गर्‍यौं।’

यो नापोलीको तेस्रो सुपर कप उपाधि हो। नेरेसले यस प्रतियोगितामा कुल तीन गोल गरे, जसमा एसी मिलानविरुद्धको सेमिफाइनलको एक गोल पनि समावेश छ।

पहिले यो प्रतियोगिता लिग र कप विजेताबीच मात्र हुन्थ्यो। तर २०२३ देखि चार टोली सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रतियोगिता २०२९ सम्म साउदी अरेबियामै आयोजना हुनेछ।

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

अनलाइनखबर
