नापोलीले जित्यो इटालियन सुपर कपको उपाधि

८ पुस, काठमाडौं । डेभिड नेरेसको दुई गोल मद्दतमा इटालियन सिरी ए च्याम्पियन नापोलीले बोलोग्नालाई हराउँदै इटालियन सुपर कपको उपाधि जितेको छ।
साउदी अरेबियाको रियाधमा भएको फाइनल खेलमा नापोली २-० ले विजयी भएको हो ।
ब्राजिलियन विंगर नेरेसले ३९औं मिनेटमा पहिलो गोल । दोस्रो हाफको ५७औं मिनेटमा नेरेसले अर्को गोल थपे।
जितपछि नापोलीका खेलाडी मातेओ पोलितानोले भने, ‘हामी इटालीका च्याम्पियन भएर आएका थियौं। यो ट्रफी जित्ने लक्ष्य थियो र राम्रो प्रदर्शन गर्यौं।’
यो नापोलीको तेस्रो सुपर कप उपाधि हो। नेरेसले यस प्रतियोगितामा कुल तीन गोल गरे, जसमा एसी मिलानविरुद्धको सेमिफाइनलको एक गोल पनि समावेश छ।
पहिले यो प्रतियोगिता लिग र कप विजेताबीच मात्र हुन्थ्यो। तर २०२३ देखि चार टोली सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रतियोगिता २०२९ सम्म साउदी अरेबियामै आयोजना हुनेछ।
