शीतलहरबाट सतर्कता अपनाउन प्रशासनको अनुरोध

२०८२ पुष ८ गते १७:४०
८ पुस, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले शीतलहरबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रशासनले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

जिल्लाका सबै क्षेत्रमा बाक्लो हुस्सु लागिरहेको हुँदा यसबाट विशेष गरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, गर्भवती, सीमान्तकृत वर्ग, गरिब एवं पिछडिएका समुदायलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै प्रशासनले आवश्यक सतर्कता अपनाउन भनेको हो ।

सम्बन्धित स्थानीय तहहरू मार्फत दाउरा वितरणका  लागि डिभिजन वन कार्यालयबाट पहल भइरहेको प्रशासनको भनाइ छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :

शीतलहर
