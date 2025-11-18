+
यातायात कार्यालयबाट १४ बिचौलिया पक्राउ, सेवाग्राहीसँग रकम असुलेको आरोप

लाइसेन्स प्रिन्ट तथा ब्लुबुक लगायतका कागजात नवीकरणमा सहजीकरण गर्ने भन्दै अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १० गते १४:१७

१० पुस, काठमाडौं । यातायात कार्यालय छेउछाउ बसेर बिचौलियाको काम गरेको आरोपमा प्रहरीले १४ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

यातायात कार्यालय राधेराधे, गुर्जुधारा कार्यालयहरू तथा ट्रायल सेन्टरहरूबाट १४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र भक्तपुर पठाएको छ ।

पक्राउ परेकाहरूले लिखित तथा ट्रायल फेल हुनेहरूलाई यातायातका कर्मचारीसँग चिनजान छ भन्दै पास गराउने बताउने र त्यसका लागि १० हजार रुपैयाँ लिने गरेको पाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा एसपी काजीकुमार आचार्यले बताए ।

लाइसेन्स प्रिन्ट तथा ब्लुबुक लगायतका कागजात नवीकरणमा सहजीकरण गर्ने भन्दै अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ ।

मेडिकल फेल भएकाहरूलाई समेत पास गराउने भन्दै रकम उठाउने र सेटिङमा छिटो छरितो काम गर्ने भन्दै रकम लिने गरेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ ।

बिचौलिया यातायात कार्यालय
