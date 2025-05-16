+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बालेन भेटेपछि बाबुरामले भने : नयाँ र वैकल्पिक मिल्नुपर्ने सपना १० वर्ष देखिको हो

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नयाँ र वैकल्पिक शक्ति मिल्नुपर्छ भन्ने आफ्नो १० वर्ष पहिलेदेखिको सपना भएको बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १० गते १७:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले १० वर्षदेखि नयाँ र वैकल्पिक शक्ति मिल्नुपर्ने सपना देखेको बताएका छन्।
  • डा भट्टराईले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग भेटेर विचार र एजेन्डामा सबै मिल्नुपर्ने बताएका छन्।
  • बालेन्द्र शाहले आफू दलीय राजनीतिमा आएको जानकारी दिँदै नयाँ शक्तिसँग छलफल गरिरहेको बताएका छन्।

१० पुस,. काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नयाँ र वैकल्पिक शक्ति मिल्नुपर्छ भन्ने आफ्नो १० वर्ष पहिलेदेखिको सपना भएको बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग भेटेर निस्केका उनले सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।

‘मेरो १० वर्षदेखिको सपना हो, नयाँ र वैकल्पिक मिल्नुपर्छ । यसै विषयमा परामर्श गर्न बालेनजीले बोलाउनुभएको थियो र म यहाँ आएको हुँ,’ उनले भने, ‘विचार र एजेन्डामा सबै मिल्नुपर्छ सबै एक भएर जानुपर्छ ।’

आज बालेनले आफू दलीय राजनीतिमा आएको जानकारी दिँदै विभिन्न नयाँ भनिएका शक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । यहीक्रममा पुगेका बाबुरामसँग उनले आफू राजनीतिमा आएको र कस्तो सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि सोधेका छन् ।

डा. बाबुराम पाण्डे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

टिपरको ठक्करबाट छोराको मृत्यु, बुबा घाइते

टिपरको ठक्करबाट छोराको मृत्यु, बुबा घाइते
६ लाख ६६ हजारले गरे कांग्रेस सदस्यता नवीकरण

६ लाख ६६ हजारले गरे कांग्रेस सदस्यता नवीकरण
विराटनगरको फोहर व्यवस्थापनमा ७ बुँदे सहमति

विराटनगरको फोहर व्यवस्थापनमा ७ बुँदे सहमति
प्राइड क्यासिनोको १४ करोड लुटपाटमा जोडिएका सेट्टीसँग ‘महाकाय’ समूहको कनेक्सन

प्राइड क्यासिनोको १४ करोड लुटपाटमा जोडिएका सेट्टीसँग ‘महाकाय’ समूहको कनेक्सन
हिमपात र शीतलहर पीडित जनतालाई सहयोग गर्न प्रचण्डको आग्रह

हिमपात र शीतलहर पीडित जनतालाई सहयोग गर्न प्रचण्डको आग्रह
कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ लागु, यान्त्रिकीकरण र निर्यात प्रबर्द्धनमा जोड

कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ लागु, यान्त्रिकीकरण र निर्यात प्रबर्द्धनमा जोड

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित